Berenberg hebt Ziel für Biontech auf 150 Dollar - 'Buy'

Artikel14 schrieb 27.05.25, 16:21

In den letzten Jahren und besonders in der Onkologie führen schon seit längerer Zeit klinische Studien der Phase 2 zu Zulassungen.

Dieser Trend ist zunehmend. Es kommt primär darauf an, wie dringend und ungedeckt der medizinische Bedarf ist und

auf die mathematisch-statistisch-medizinische Plausibilität der Daten zur Wirksamkeit und zu möglichen Nebenwirkungen.

Sowohl in den USA (FDA) als auch in der EU (EMA) gibt es für solche Fälle besondere Verfahren für beschleunigte Zulassungen.



# Phase-2-Studien als zulassungsrelevante Grundlage in der Onkologie: Wissenschaftliche und regulatorische Rationale



## Paradigmenwechsel in der onkologischen Arzneimittelentwicklung

Die Onkologie hat sich als Vorreiter für innovative Zulassungsverfahren etabliert, bei denen Phase-2-Studien zunehmend eine zentrale Rolle spielen. Während Phase-3-Studien traditionell den Goldstandard für reguläre Zulassungen darstellen, ermöglichen beschleunigte Verfahren wie das **FDA Accelerated Approval Program** und die **bedingte Marktzulassung der EMA** den Einsatz von Phase-2-Daten bei schweren Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf[1][2]. Diese Entwicklung reflektiert die Dringlichkeit, lebensrettende Therapien schneller verfügbar zu machen, ohne auf langfristige Überlebensdaten zu warten.



---



## 1. Regulatorische Rahmenbedingungen für beschleunigte Zulassungen

### 1.1 Historische Entstehung und gesetzliche Grundlagen

Das Konzept der beschleunigten Zulassung entstand in den 1980er Jahren als Reaktion auf die HIV/AIDS-Epidemie, bei der Patientenaktivisten früheren Zugang zu experimentellen Therapien forderten[1]. Die FDA institutionalisierte diesen Ansatz 1992 durch die Einführung des **Accelerated Approval Programms**, das Surrogatendpunkte wie Tumoransprechen oder progressionsfreies Überleben (PFS) als Grundlage für vorläufige Zulassungen akzeptiert[1][4]. In der EU folgte die EMA 2006 mit der **Conditional Marketing Authorisation (CMA)**, die ähnliche Prinzipien verfolgt[2].



### 1.2 Kriterien für die Nutzung von Phase-2-Daten

Regulatorische Behörden verlangen für beschleunigte Zulassungen:

- **Positives Nutzen-Risiko-Profil** auf Basis früher Wirksamkeitssignale

- **Validierte Surrogatendpunkte** mit hoher Prädiktionskraft für klinischen Nutzen

- **Verpflichtung zur Durchführung bestätigender Phase-3-Studien** post-Zulassung[2][7].



Ein Beispiel ist die Zulassung von **Telisotuzumab Vedotin** für c-Met-positive NSCLC-Patienten, die auf einer Phase-2-Studie (LUMINOSITY) mit einer objektiven Ansprechrate (ORR) von 35 % und einer medianen Ansprechdauer (DOR) von 7,2 Monaten basierte[5].



---



## 2. Wissenschaftliche Begründung für Phase-2-Studien als Zulassungsgrundlage

### 2.1 Surrogatendpunkte und ihre Validierung

In der Onkologie haben sich folgende Surrogatendpunkte etabliert:

- **Objektive Ansprechrate (ORR)**: Misst Tumorverkleinerung nach RECIST-Kriterien.

- **Progressionsfreies Überleben (PFS)**: Kombiniert Progressionsereignisse und Mortalität.

- **Biomarker-Response** (z.B. EGFR-Mutationsstatus)[4][12].



Metaanalysen zeigen, dass PFS in vielen soliden Tumoren eine starke Korrelation mit Gesamtüberleben (OS) aufweist (R² ≥0,7)[4][7]. Das **Deutsche IQWIG** definiert eine Assoziationsstärke als "stark", wenn der Korrelationskoeffizient ≥0,85 beträgt[4].



### 2.2 Statistische und ethische Überlegungen

- **Reduzierte Entwicklungszeiten**: Phase-2-Studien benötigen median 2–3 Jahre, verglichen mit 5–7 Jahren für Phase-3-Studien[7].

- **Ethische Imperative**: Bei aggressiven Tumoren wie Glioblastom oder Pankreaskarzinom ist ein verzögerter Therapiezugang oft tödlich[1][7].

- **Ressourceneffizienz**: Nur 16 % der Phase-2-Studien führen zu Zulassungen, aber bei Biomarker-stratifizierten Kohorten steigt diese Rate auf 25 %[3][12].



---



## 3. Fallbeispiele und aktuelle Trends

### 3.1 Erfolgsgeschichten beschleunigter Zulassungen

- **Crizotinib (ALK-Inhibitor)**: Zulassung 2011 basierend auf Phase-1/2-Daten mit ORR >50 % bei ALK-positivem NSCLC[1].

- **Pembrolizumab (PD-1-Inhibitor)**: Erste Zulassungen für Melanom und NSCLC erfolgten über Accelerated Approval mit nachfolgender Bestätigung in Phase-3-Studien[19].



### 3.2 Herausforderungen und Rücknahmen

Trotz der Erfolge wurden 5 % der beschleunigten Zulassungen aufgrund unzureichender Bestätigungsdaten zurückgezogen, darunter:

- **Gefitinib** für Lungenkrebs (2005)

- **Bevacizumab** für Mammakarzinom (2011)[1][7].



---



## 4. Vergleiche zwischen FDA und EMA

Beide Behörden nutzen Phase-2-Daten ähnlich, jedoch mit Nuancen:

| Kriterium | FDA | EMA |

| Häufigkeit | 81 % aller Accelerated Approvals in Onkologie[14] | 35 % aller CMAs in Onkologie[12] |

| Studiendesign | 91 % Single-Arm-Studien[12] | 93 % Single-Arm-Studien[12] |

| Primäre Endpunkte | ORR (66 %), PFS (24 %)[12] | ORR (65 %), PFS (28 %)[12] |



Die EMA zeigt sich tendenziell restriktiver bei der Bewertung von Single-Arm-Daten und fordert häufiger randomisierte Designs[6][12].



---



## 5. Zukünftige Entwicklungen und regulatorische Innovationen

### 5.1 Projekt FrontRunner der FDA

Diese Initiative fördert den Einsatz früher Surrogatendpunkte in randomisierten Phase-2-Studien, um beschleunigte Zulassungen in früheren Therapielinien zu ermöglichen[17]. Ein Beispiel sind adaptive Designs, die Phase-2- und Phase-3-Studien in einem Protokoll kombinieren[17].



### 5.2 Verbesserte Post-Marketing-Überwachung

Durch das **Consolidated Appropriations Act 2023** erhält die FDA erweiterte Befugnisse, um den Beginn bestätigender Studien verbindlich vorzuschreiben[9]. Die mediane Zeit von der beschleunigten Zulassung bis zur Nutzenbestätigung liegt aktuell bei 3 Jahren[9][14].



---



## Schlussfolgerung

Phase-2-Studien sind in der Onkologie zulassungsrelevant, weil sie:

1. **Schnelle Verfügbarkeit** lebensrettender Therapien bei ungedecktem Bedarf ermöglichen.

2. **Validierte Surrogatendpunkte** nutzen, die klinischen Nutzen zuverlässig vorhersagen.

3. **Ethische und ökonomische Imperative** adressieren, indem sie langwierige Entwicklungsprozesse verkürzen.



Während bestätigende Phase-3-Studien unverzichtbar bleiben, bilden Phase-2-Daten die Brücke zwischen dringendem Patientenbedarf und wissenschaftlicher Rigorosität. Die kontinuierliche Optimierung von Surrogatendpunkten und adaptiven Studiendesigns wird diese Rolle weiter stärken[4][17][19].



uellen:

[1] https://ascopubs.org/doi/10.14694/EdBook_AM.2012.32.114

[2] https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

[3] https://academic.oup.com/jnci/article/117/5/1056/8029621

[4] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5520356/

[5] https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-telisotuzumab-vedotin-tllv-nsclc-high-c-met-protein-overexpression

[6] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12035586/

[7] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2744277/

[8] https://www.esmo.org/oncology-news/ema-recommends-granting-a-conditional-marketing-authorisation-for-teclistamab

[9] https://www.targetedonc.com/view/fda-releases-draft-guidance-on-confirmatory-trials-for-accelerated-approvals

[10] https://somerville-partners.com/2023-ema-oncology-approvals/

[11] https://news.abbvie.com/2024-09-27-AbbVie-Submits-Biologics-License-Application-to-the-FDA-for-Telisotuzumab-Vedotin-Teliso-V-in-Previously-Treated-Non-Small-Cell-Lung-Cancer

[12] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10255285/

[13] https://oncologypro.esmo.org/content/download/260903/5030918/1/Tips-Tricks-Regulatory-Oncology-Drug-Approvals-Based-on-the-New-Clinical-Research-Landscape.pdf

[14] https://www.science.org/content/blog-post/accelerated-approval-what-it-accomplishing

[15] https://www.oncnursingnews.com/view/telisotuzumab-vedotin-tllv-given-accelerated-approval-for-nsclc

[16] https://www.openaccessjournals.com/articles/adaptive-designs-for-phase-ii-oncology-trials.pdf

[17] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10593414/

[18] https://www.targetedonc.com/view/fda-grants-telisotuzumab-vedotin-accelerated-approval-in-c-met-nsclc

[19] https://friendsofcancerresearch.org/publication/optimizing-the-use-of-accelerated-approval/