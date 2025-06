Sommer-Explorationsprogramm von Star Copper im Gange

Vancouver, British Columbia – 3. Juni 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, ein Update hinsichtlich der laufenden Explorationsaktivitäten bei seinem Vorzeige-Asset – dem Projekt Star, das sich im Herzen des produktiven und in der Branche als „Golden Triangle“ bezeichneten Gebiets im Nordwesten von British Columbia befindet – bereitzustellen. Das Unternehmen hat bei Oberflächenprobennahmen in zwei neuen Gebieten beträchtliche Fortschritte verzeichnet, die Errichtung des Arbeitscamps abgeschlossen und dieses vollständig angeschlossen sowie eine Landebahn für eine effiziente Versorgung errichtet und erweitert.

Hardline Exploration Corp. erbringt beim 6.829 Hektar (ca. 16.875 Acres) großen, zu 100 % unternehmenseigenen und vollständig genehmigten Projekt Star geologische Explorations- und Projektmanagementdienstleistungen. Allgemeine Details der jüngsten Aktivitäten wurden vom Exploration Manager erhalten und werden im Folgenden beschrieben:

Geologie und Feldprobennahme

- Die Feldteams haben die Probennahmen bei den Zielen Star North und Star East früher als geplant abgeschlossen.

- Insgesamt wurden 114 Gesteins- und 30 Bodenproben bei Star North (siehe Abb. 1) sowie 59 Gesteinsproben bei Star East entnommen.

- Die Crews schließen zurzeit die XRF-Analyse ab und bereiten die Proben für den Versand an das Labor Anfang nächster Woche vor.

- Die Geologen verfolgten die erhöhten Bodenanomalien, die aufgezeichnete Cu-Mineralisierung sowie die Höchstwerte der IP-Aufladbarkeit und identifizierten mehrere gut mineralisierte intrusive und porphyrische Proben.

- Die ersten interpretierten Daten und vorläufigen Ergebnisse werden für Anfang Juli 2025 erwartet.

Abbildung 1: Schürfprobe von Star North. 30. Mai 2025 – Star Copper Corp.

Betriebe beim Arbeitscamp

- Das Camp ist voll funktionsfähig und mit Küche, Trockenraum, Waschküche, Kernschuppen sowie Schneide- und Lagereinrichtungen ausgestattet.

- Seit über zwei Wochen arbeiten die Mitarbeiter ununterbrochen daran, das ursprüngliche Camp wieder aufzubauen und mehrere Ladungen Müll und Schutt aus dem Claim zu entfernen.

- Der Nachschub an Kraftstoff, Lebensmitteln und Campausrüstung ist im Rahmen der regelmäßigen Versorgung aus der Luft geplant.

Frühere Bohrungen bestätigten das Vorkommen eines umfassenden Kalk-Alkali-Porphyr-Kupfer-Gold-Systems auf dem Landbesitz des Unternehmens. Diese frühere Entdeckung hat das Unternehmen dazu veranlasst, ein vollständig finanziertes Programm im Wert von 2,5 Millionen $ durchzuführen, das bis 15. August 2025 dauern soll. Im Rahmen des Programms werden neue Bohrplattformen errichtet, um ein 3.500 m umfassendes Diamantbohrkern-Probennahmeprogramm durchzuführen, das auf sechs Bohrlöchern basiert und 650 m an etwaigen weiteren Bohrungen vorsieht. Der Explorationsplan basiert auf historischen Explorationsarbeiten im Wert von über 10 Millionen $, einschließlich geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen, Schürfgrabungen, Bodenprobennahmen und über 13.000 m an Bohrungen in 49 Diamantbohrlöchern.

Die umfassende historische Datenbank enthält nun neu interpretierte Magnetikdaten, die als Basis für das aktuelle, wirkungsvolle Bohrprogramm fungieren wird. Das Unternehmen hat auch damit begonnen, die angrenzenden Schürfrechte Star North und Star East, die ähnliche Merkmale wie die Lagerstätte Star Main aufweisen, mittels gezielter Probennahmen und Schürfgrabungen zu erproben, um die geotechnischen Arbeiten zu bestätigen.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, sagte: „Die ersten Prognosen sind zuversichtlich, alles läuft genau nach Plan. Die Crew ist vor Ort, das Camp ist in Betrieb, das Wetter ist günstig und die ersten Ergebnisse, die auf den uns zur Verfügung stehenden, äußerst detaillierten Informationen basieren, lassen auf beträchtliches Potenzial schließen. Wir freuen uns darauf, regelmäßige Updates bereitzustellen, während wir mit unserem Explorationsprogramm beim gesamten Projekt fortfahren, mit dem der wahre Wert dieses aufregenden, unzureichend erkundeten Konzessionsgebiets ermittelt und erweitert werden soll.“

Weitere Informationen zum Projekt Star, einschließlich historischer Bohrungen, sind im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 und in der Pressemitteilung vom 27. Mai unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Investor Relations

Star Copper Corp.

Email: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Exploration des Projekts Star, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Star Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 0,608EUR auf Frankfurt (03. Juni 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.