Normec OWS und B4Plastics starten bahnbrechende Plattform zur Pre-Screening der biologischen Abbaubarkeit

„Die Markterwartungen ändern sich", sagt Sam Deconinck, Business Development Director bei Normec OWS. „Neben den traditionellen Anwendungen sehen wir eine steigende Nachfrage nach Tests für langlebige Produkte in natürlichen Umgebungen wie Erde und Meerwasser. Die Industrie braucht schnellere Antworten auf komplexe Fragen, z. B. wo, wie schnell und wie vollständig Materialien biologisch abgebaut werden."

Die beiden Innovatoren haben sich nun zusammengetan, um die Prüfung der biologischen Abbaubarkeit neu zu überdenken. Das Ergebnis: eine Hochdurchsatz-Plattform für das Pre-Screening, die große Datenmengen generiert, die für die Vorhersagemodellierung benötigt werden - und die Entwicklungszeiten für nachhaltige Produkte drastisch verkürzt.

Das 2014 gegründete Unternehmen B4Plastics hat sich durch die Entwicklung maßgeschneiderter biologischer Abbauraten für seine biobasierten Produkte eine einzigartige Position in der Landschaft der Biomaterialien geschaffen.

„Es besteht ein dringender Bedarf, die Auswirkungen zu messen und die Quellen für vom Menschen hergestellte (Kunststoff-)Produkte, die in unsere Ökosysteme gelangen, zu verringern", sagt Stefaan De Wildeman, CEO von B4Plastics. „Allein in Europa wird jedes Jahr das Äquivalent von 600 olympischen Schwimmbecken an Mikroplastik in die Natur freigesetzt. Herkömmliche Testmethoden sind zu langsam, um den heutigen Anforderungen an die Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Deshalb haben wir uns verpflichtet, eine Plattform aufzubauen, die Erkenntnisse im Hochdurchsatzverfahren liefert."

Über Normec OWS

Normec OWS ist spezialisiert auf unabhängige Tests zur biologischen Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit und Ökotoxizität.

Über B4Plastics

B4Plastics ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Design und Skalierung von Biomaterialien mit Sitz in Belgien. Durch seine firmeneigene Polymerarchitektur und die Kontrolle der biologischen Abbaubarkeit liefert B4Plastics Lösungen, die Leistung und Nachhaltigkeit miteinander verbinden und der Industrie den Übergang zu einer plastikfreien Zukunft erleichtern.

