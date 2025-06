Während BYD und Xiaomi boomen, wird die Lage bei Nio immer schlimmer!

Während chinesische Konkurrenten wie Xiaomi und BYD , das Tesla inzwischen überholt hat, immer neue Verkaufsrekorde feiern, bleibt die Geschäftsentwicklung von Nio weit hinter den Erwartungen zurück. Verluste der Aktie in Höhe von fast 95 Prozent gegenüber ihrem Allzeithoch demonstrieren diesen Niedergang. Mit seinem Akkutausch-Ansatz hat sich das Unternehmen in eine technologische, von Verbraucherinnen und Verbrauchern wenig nachgefragte Sackgasse manövriert.

Verluste wachsen gegenüber dem Vorjahr weiter an

Die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen belegen die anhaltend schwache Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Zwar legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,5 Prozent auf 1,66 Milliarden US-Dollar zu. Doch damit wurden die Erwartungen um 70 Millionen US-Dollar verfehlt. Das Umsatzwachstum ist vor allem auf höhere Fahrzeugauslieferungen zurückzuführen, die um 40,1 Prozent auf 42.094 Stück geklettert sind.

Auch beim Ertrag patzte Nio, das in den vergangenen Jahren notorisch unprofitabel gewirtschaftet hat. Anstatt eines bereinigten Fehlbetrages in Höhe von -0,41 US-Dollar pro Aktie erlitt der Konzern einen Verlust in Höhe von -0,45 US-Dollar. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresquartal einer Verschlechterung um 10 Cent.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettoverlust in Höhe von 949,6 Millionen US-Dollar. Weder mit seinen Fahrzeugverkäufen noch mit seinen Akkutauschstationen hat Nio in den vergangenen 3 Monaten Geld verdient. Beide Sparten sind von Profitabilität weit entfernt.

Umsatzprognose unter den Erwartungen

Im kommenden Dreimonatszeitraum ist angesichts des von BYD losgetretenen Preiskampfes nicht mit einer verbesserten Profitabilität zu rechnen, zumal Nio vor allem mit seiner Marke ONVO zu wachsen versucht, die sich auf niedrigpreisigere Modelle spezialisiert hat.

Das Unternehmen rechnet mit 72.000 bis 75.000 verkauften Fahrzeugen und einem Anstieg der Auslieferungen von 25,5 bis 30,7 Prozent. Das soll Nio zu einem Umsatzwachstum von 11,8 bis 15,0 Prozent und Erlösen in Höhe von bis zu 2,765 Milliarden US-Dollar verhelfen.

Doch selbst am oberen Ende der Prognosespanne verfehlte der Konzern die Analystenschätzung von 2,78 Milliarden US-Dollar. Angaben zum befürchteten Verlust machte Nio keine.

Vorzeichenwechsel schon in der US-Vorbörse

Angesichts der anhaltend hohen Verluste schmilzt das Finanzpolster des Unternehmens immer weiter zusammen. Seine liquiden Reserven hat Nio auf 3,6 Milliarden US-Dollar beziffert. Vor vier Jahren waren es mit 8,25 Milliarden US-Dollar noch mehr als doppelt so viel.

Dementsprechend zeigten sich Anlegerinnen und Anleger in der US-Vorbörse nicht begeistert über die gegenüber dem Vorjahr weiter angewachsenen Verluste. Nach positiven Vorgaben aus Hongkong, wo die Aktie über ein Zweit-Listing verfügt, und Gewinnen von rund 2 Prozent am Vormittag wechselte Nio rasch das Vorzeichen und fiel zeitweise mehr als drei Prozent. Damit wachsen die seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste auf über 20 Prozent an.

Fazit: Diese Aktie braucht kein Mensch!

Positive Impulse, am grundsätzlichen Kurs der Aktie etwas zu ändern, haben die von Nio vorgelegten Quartalszahlen keine geliefert. Die Verluste könnten weiter anwachsen, nachdem es hier überhaupt keinen Grund gibt, sich als Anlegerin oder Anleger zu engagieren.

BYD wirtschaftet bereits profitabel, Xiaomi hat die Profitabilität seines Fahrzeuggeschäfts für die zweite Jahreshälfte angekündigt. Entsprechend handeln beide mit Bewertungsvorteilen gegenüber Nio, das profitables Wachstum überhaupt erst erreichen muss – und zwar bevor dem Unternehmen das Geld ausgeht.

Das einzige Argument, das für einen steigenden Kurs der Nio-Aktie spricht, sind die mit einem Leerverkaufsinteresse von 9 Prozent vertretenen Short-Seller, die Gewinne mitnehmen und einige ihrer Positionen schließen könnten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 2,995EUR auf Tradegate (03. Juni 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.

