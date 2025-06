Rekordverdächtige DAX-Performance ist Auslöser für beschleunigte deutsche Wachstumsstrategie von Mitrade

LIMASSOL, Zypern, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Inmitten der Zollspannungen der Trump-Administration kündigte CFD-Plattform Mitrade eine beschleunigte deutsche Expansion an, nachdem der DAX die europäischen Märkte überflügelt hatte. Laut Bloomberg übertraf der deutsche Leitindex kürzlich seinen Höchststand vom März bei 23.499,32 Punkten, trotz der Bedenken wegen der EU-Zölle.

Nach der Aussetzung der russischen Erdgaslieferungen über die Ukraine im Januar bleiben die Marktbedingungen unsicher. Erhöhte Erdgaspreise und schwankende Rohölpreise aufgrund der anhaltenden Entwicklungen in der Ukraine erhöhen weiterhin die Volatilität auf den europäischen Märkten. Diese Energielandschaft in Verbindung mit den Kursbewegungen des DAX scheint das Engagement der deutschen Anleger an den Märkten zu erhöhen, da die Händler im kurzfristigen Handel aktiver werden.