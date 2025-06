Microsofts Millionen-Investition für Europas KI-Zukunft!

Microsoft investiert massiv in die Zukunft der digitalen Infrastruktur Europas: Mit einem strategischen Investitionspaket in Höhe von 400 Millionen US-Dollar stärkt der US-Technologiekonzern seine Präsenz in der Schweiz – mit klarem Fokus auf Cloud Computing und Künstliche Intelligenz (KI).

Die Ankündigung erfolgte am Montag im Rahmen eines Treffens zwischen Microsoft-Präsident Brad Smith und dem Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin in Bern. Gemeinsam mit Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, präsentierte Smith die vier Säulen der Investitionsoffensive: Ausbau der Rechenzentren, Förderung von Start-ups und KMU, breit angelegte Weiterbildungsprogramme im Bereich KI sowie intensiverer Dialog mit Politik und Zivilgesellschaft zur Regulierung von KI-Technologien.