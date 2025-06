Warburg Research senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

dlg schrieb gestern 14:06

Habe mir gerade noch mal Dein Posting von damals durchgelesen und muss sagen: spot on! Was die Ambitioniertheit der damaligen Guidance und die Prognosequalität/-treue des Managements betrifft, muss man Dir im Nachhinein noch mal Respekt zollen. Dass Du dafür im Anschluss virtuell geteert und gefedert wurdest, gehört nun mal leider zu solchen Foren dazu. Zeigt aber auch mal wieder, wie wichtig auch kritische Stimmen in einem Forum sind. Danke.