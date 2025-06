M-net startet Hyperspeed-Anschluss mit 5 Gbit/s / Privatkunden surfen in Rekordgeschwindigkeit (FOTO)

München (ots) -



- Als erster Internetprovider in Bayern bietet M-net 5 Gbit/s für Privatkunden

- Verfügbar im FTTH-Glasfasernetz in München, Augsburg und Erlangen

- Erhältlich für 299,90 Euro pro Monat - auf Wunsch mit kostenloser

Telefon-Flatrate und TVplus



Rekordgeschwindigkeit aus Bayern: Bei M-net ist ab sofort der Tarif "Internet

5000" erhältlich. Damit ermöglicht Bayerns führender Glasfaseranbieter eine

Internet-Nutzung mit bis zu 5 Gbit/s im Download und 2,5 Gbit/s im Upstream.

Erstmals können Privatkunden im Verbreitungsgebiet von M-net einen derart

leistungsfähigen Glasfaser-Anschluss zuhause nutzen und sind damit auch auf

künftige Bandbreiten-Anforderungen bestens vorbereitet. Der Hyperspeed-Tarif

kann aktuell in den Glasfaser-Ausbaugebieten in München, Augsburg und Erlangen

gebucht werden.







Internet 5000 ergänzt das bisherige Tarifportfolio und erlaubt privaten

Anwendern bislang einzigartige Surf-Geschwindigkeiten im Down- und Upload. Durch

den Glasfaser-Zugang mit 5 Gigabit pro Sekunde profitieren Privatkunden von

einer bis zu 20mal höheren Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen

VDSL-Vectoring Anschlüssen mit maximal 250 Mbit/s. Eine ganze Streaming-Serie

mit einer Größe von 10 GB und mehr herunterzuladen, dauert damit beispielsweise

weniger als 30 Sekunden. Stabile, ruckelfreie Verbindungen sind garantiert, auch

bei datenintensiven Anwendungen wie Cloud Computing, Gaming oder im Home-Office

- und selbst dann, wenn mehrere Nutzerinnen und Nutzer in einem Haushalt

gleichzeitig anspruchsvolle Internetdienste nutzen.



Bereit für alle zukünftigen Bedarfe



M-net Kunden mit einem 5 Gbit/s-Anschluss haben die Gewissheit, für die

digitalen Anforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Denn die steigende

Nutzung moderner Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) führt auch im

Privatbereich zu einem immer höheren Bandbreitenbedarf. Insbesondere durch

Anwendungen wie KI-basierte Bild- und Videogenerierung, Smart-Home-Systeme und

Sprachassistenten steigen die Anforderungen kontinuierlich.



"Mit dem Geschwindigkeitsrekord unseres Hyperspeed-Tarifs unterstreichen wir

nicht nur unsere Rolle als Innovationstreiber für Bayern und ganz Deutschland.

Wir ermöglichen damit auch unseren Privatkunden, mit dem neuesten Stand der

Technik zu gehen und auf Jahre an der Spitze zu bleiben", so Maximilian Oertle,

Technischer Geschäftsführer von M-net. "Ohne superschnellen Glasfaser-Anschluss

werden neue Technologien nicht ihr Potenzial entfalten können und KI-Anwendungen

eingeschränkt sein."



Kostenlose Telefon-Flatrate und digitales Fernsehen



Der Tarif Internet 5000 ist erhältlich für die FTTH-Glasfaseranschlüsse (=





