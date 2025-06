Thunes weitet sein globales Direktnetzwerk auf Dänemark, Norwegen und Schweden aus

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Mitglieder des Thunes-Netzwerks können nun

direkte Zahlungen auf Bankkonten in der nordischen Region vornehmen, und zwar

schnell und unter Umgehung von Legacy-Kanälen.



Thunes (https://www.thunes.com/) , der Smart Superhighway für Geldtransporte auf

der ganzen Welt, gab heute den weiteren Ausbau seines Direct Global Network mit

der Einführung von direkten Pay-to-Bank-Diensten in Dänemark, Norwegen und

Schweden bekannt. Dies erweitert die Reichweite von Thunes in der nordischen

Region und ermöglicht den Mitgliedern des Thunes Direct Global Network

schnellere grenzüberschreitende Zahlungslösungen für Verbraucher- und

Geschäftstransaktionen.







in Dänischen Kronen (DKK), Norwegischen Kronen (NOK) und Schwedischen Kronen

(SEK) ermöglichen. Die eigene Netzwerkerweiterung von Thunes verschafft den

Mitgliedern Zugang zur nordischen Region, deren Exportvolumen (https://www.nordi

cstatistics.org/news/turbulent-times-in-foreign-trade/#:~:text=In%202024%2C%20th

e%208%20Nordic,the%20second%20largest%20export%20value.) im Jahr 2024 über 600

Mrd. USD betragen wird und deren eingehende Überweisungen laut der Weltbank im

Jahr 2023 über 5,4 Mrd. USD ausmachen werden

(https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=SE) .



Der Service basiert auf einer robusten API-Integration und nutzt das Thunes

SmartX Treasury-System und die Fortress Compliance-Plattform, um den Mitgliedern

eine verbesserte Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Schutz und

Kosteneffizienz für ihre grenzüberschreitenden Zahlungen zu bieten.



Aik Boon Tan , Chief Network Officer bei Thunes, sagte: "Diese Erweiterung

stellt eine bedeutende Entwicklung für Thunes und unsere Mitglieder dar und

unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung nahtloser und

zuverlässiger grenzüberschreitender Zahlungen in Echtzeit auf der ganzen Welt.

Durch die Ausweitung unseres firmeneigenen Direct Global Network auf die

nordische Region bieten wir eine moderne Alternative zu den alten Systemen und

stellen sicher, dass Zahlungen nach Dänemark, Norwegen und Schweden mit einem

Höchstmaß an Geschwindigkeit, Sicherheit und operativer Effizienz ausgeführt

werden."



Chloé Mayenobe , President und COO von Thunes, fügte hinzu: "Die Einführung von

Direktbankauszahlungen in den nordischen Ländern vergrößert die Reichweite

unseres proprietären Netzwerks und schafft einen unvergleichlichen Mehrwert für

alle unsere Mitglieder. Durch die Einrichtung von Echtzeit-Auszahlungskorridoren

in Dänemark, Norwegen und Schweden ermöglichen wir Unternehmen und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





