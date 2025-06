Dividende + Kurspotenzial 6,3 Prozent Dividende: Ist dieser Monatszahler jetzt ein "Must Have"? Die Aktie von Monatszahler EPR Properties bietet neben einer Dividendenrendite von 6,3 Prozent jetzt auch ein großes Kurspotenzial, denn im Chart bahnt sich ein Ausbruch an.