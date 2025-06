Deutlicher Kurssprung bei der Almonty Industries Aktie - 03.06.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +5,90 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +38,41 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +12,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +186,63 % gewonnen.

Almonty Industries Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,80 % 1 Monat +13,67 % 3 Monate +38,41 % 1 Jahr +279,94 %

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 286 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 531,25 Mio. wert.

Die globalen Lieferketten für kritische Mineralien stehen vor einer Zeitenwende. Während China seine Exporte drosselt, rückt Almonty Industries ins Rampenlicht. Mit strategischen Schachzügen katapultiert sich der Wolfram-Spezialist in eine Schlüsselposition für die westliche Industrie. Die jüngsten Entwicklungen in diesem Jahr, von milliardenschweren Verträgen bis zur Verlagerung in die USA, deuten auf enormes Wachstumspotenzial hin. Für Investoren könnte dies eine der spannendsten Rohstoffgeschichten des Jahres werden.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.