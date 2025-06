Donald Trump hat ein Zoll-Ultimatum gesetzt: bis morgen sollen alle Länder ihr Angebot abgeben, um höhere Zölle zu vermeiden. Es ist damit zu rechnen, dass diese Angebote Trump nicht ausreichen werden - weswegen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass in den nächsten Tagen die Zölle wieder steigen werden (Deadline ist ohnehin der 09.Juli). Der Dollar bleibt unter Druck - seitdem Trump am Liberation Day die Zölle verkündet hat, geht es bergab für die Weltleitwährung. Glaubt die Restwelt unverschämterweise etwa nicht an das vom US-Präsidenten versprochene "goldene Zeitalter" der USA? Auffallend ist jedenfalls, dass ausländische Investoren eher den Dollar-Raum meiden - während der US-Finanzminister verkündet, dass die USA bestimmt nicht pleite gehen würden..

Hinweise aus Video:

1. Warum die Wall Street einen tiefen Fall des Dollars erwartet

2. Aktienmärkte: Ein Indikator sendet ein Warnsignal für die Rally

Das Video "Trump stellt Zoll-Ultimatum - und der Dollar-Abstieg!" sehen Sie hier..