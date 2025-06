Tobias Vetter von der Vetter Group verrät, warum inhabergeführte Unternehmen eine andere Beratung brauchen (FOTO)

Mannheim (ots) - Wer ein Unternehmen von Grund auf aufgebaut hat, steht oft mitgroßem zeitlichen und emotionalen Einsatz dahinter - umso wichtiger sind eineffizientes Risikomanagement und eine durchdachte Finanzstrategie. Spezialisiertauf inhabergeführte Unternehmen liefert Tobias Vetter einen ganzheitlichenBeratungsansatz mit transparenten, kosteneffizienten und unternehmerischdurchdachten Lösungen. Inwieweit er sich damit von anderen Finanzberaternunterscheidet, erfahren Sie hier!Mit Blick auf Versicherung, Altersvorsorge und Finanzstrategien unterscheidensich die Bedürfnisse von Unternehmern deutlich von denen angestellterGeschäftsführer. Denn unternehmerische Verantwortung, persönliches Risiko undprivate Vorsorge gehen hier oft nahtlos ineinander über. Der finanzielle Schutzbetrifft also nicht nur das Unternehmen, sondern auch die eigene Existenz unddie Familie. Gerade in solchen Strukturen braucht es individuelle, strategischdurchdachte Lösungen, die dem Alltag von Unternehmern wirklich gerecht werden -ein Aspekt, den viele Finanzberater nicht berücksichtigen. "DerSelbständigkeitsstatus ist für viele Finanzberater ungewohnt, sodass sie nichtwissen, wie sie mit dem Unternehmer umgehen sollen", verrät Tobias Vetter,Gründer und Geschäftsführer der Vetter Group. "Denn neben den besonderenAnforderungen zeichnen sich diese häufig auch durch eine tiefe emotionaleVerbundenheit zum Unternehmen aus.""Entsprechend benötigen inhabergeführte Unternehmen einen anderenBeratungsansatz als jemand, der von außen dazugestoßen ist", fährt derFinanzberater fort. "Die Beratung sollte individuell auf die spezifischenBedürfnisse des jeweiligen Unternehmers abgestimmt sein und die Schnittstellenzwischen Unternehmer- und Privatperson berücksichtigen." Mit der Vetter Grouphat sich Tobias Vetter auf die ganzheitliche Unternehmerberatunginhabergeführter Betriebe spezialisiert. Basierend auf einer Kombination ausVersicherung, Vermögensstrategie und Immobilienberatung entwickelt ermaßgeschneiderte Lösungen, die sowohl die emotionalen als auch die finanziellenAnsprüche von Vollblutunternehmern erfüllen. Dabei nehmen die bedarfsgerechtenBeratungen die Optimierung des Risikomanagements und der Finanzstrategie überdie unterschiedlichen Unternehmensphasen hinweg ins Visier. Die hohe Nachfragebestätigt, dass das Angebot der Vetter Group eine wichtige Lücke am Marktschließt - so befindet sich das Unternehmen aktuell weiter im Ausbau.Die besonderen Bedürfnisse inhabergeführter Unternehmen: Warum Standardlösungenden Bedarf nicht decken können