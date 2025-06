JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die anhaltende konjunkturelle Unsicherheit und die jüngsten negativen Währungseffekte habe er seine Ergebnisprognosen für den Spezialchemiekonzern der Jahre 2025 und 2026 reduziert, schrieb Chetan Udeshi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 23:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 61,85EUR auf Tradegate (03. Juni 2025, 10:27 Uhr) gehandelt.



