ENGWE startet Boost Family-Kampagne für sicheres, legales und zuverlässiges Reiten in Europa

PARIS, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine führende Marke im Bereich der Elektrofahrräder, stellt stolz das Boost-Familienfest vor, das vom 3. Juni bis zum 30. Juni läuft und sein Engagement für sicheres, legales und leistungsstarkes E-Biken in ganz Europa unterstreicht. Im Einklang mit dem Programm "Boost Power. Got Your Back" bietet ENGWE Sonderangebote und spannende Prämien für alle Kunden an.

Kostenlose Schutzbleche + Gepäckträger bei jedem Kauf der Boost-Serie Global Partner Recruitment - Registrieren Sie sich für eine Chance: Gewinnen Sie 1 von 15 Premium-E-Bikes von ENGWE; Genießen Sie eine 7-tägige All-inclusive-Reise nach China mit YouTube-Prominenten (5 Gewinner).

ENGWE = Ihr leistungsstarker Partner auf jeder Fahrt