Deutsche reisen trotz steigender Kosten / Trotz hoher Kosten bleibt die Reiselust der Deutschen ungebrochen, auch wenn sie dafür in anderen Lebensbereichen sparen müssen (FOTO)

München (ots) - Der Sommer steht vor der Tür, und auch dieses Jahr beabsichtigen

viele Deutsche trotz gestiegener Lebenshaltungs- und Reisekosten in der wärmsten

Jahreszeit zu verreisen - und nehmen hierfür sogar deutliche Einsparungen im

Alltag in Kauf, wie aus dem Allianz Partners International Travel Confidence

Index hervorgeht. Im Rahmen der Studie befragte OpinionWay im Auftrag von

Allianz Partners 9.300 Personen in neun europäischen Ländern nach ihren

bevorstehenden Urlaubsplänen sowie den damit verbundenen Hürden und Wünschen.



Unter den 1.045 Teilnehmern aus Deutschland plant eine Mehrheit von 66 Prozent,

zwischen Juni und September 2025 eine Urlaubsreise anzutreten. Während mit 41

Prozent der überwiegende Teil der Reisewilligen einen Aufenthalt im Ausland

plant, möchten immerhin 34 Prozent ihren Urlaub lieber in Deutschland

verbringen. Von den 34 Prozent der Befragten, die in diesem Sommer keine Reise

planen, nennt über die Hälfte finanzielle Gründe: 52 Prozent geben an, sich

keinen Urlaub leisten zu können, und 29 Prozent empfinden die Reisekosten als zu

hoch. Zudem finden 16 Prozent der Nichtreisenden, dass es in den Sommermonaten

zu viele Touristen gibt.









Sparen statt daheimbleiben: 58 Prozent der Befragten sind bereit, ihre Ausgaben

für Freizeitaktivitäten wie Restaurantbesuche, Theater, kulturelle

Veranstaltungen, Fitnessstudio oder TV-Abonnements zu reduzieren, um sich den

Urlaub leisten zu können. Außerdem planen 55 Prozent, größere Anschaffungen wie

ein neues Auto oder Renovierungen zurückzustellen, um ihren Sommerurlaub zu

finanzieren.



Stefan Kirchner, Leiter touristischer Vertrieb bei Allianz Partners Deutschland,

kommentiert: "Die Bereitschaft, in anderen Bereichen zu sparen, um sich den

Sommerurlaub zu leisten, verdeutlicht die anhaltende Bedeutung des Reisens für

die Deutschen. Viele sind bereit, ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten zu

reduzieren, um die Möglichkeit zu haben, neue Orte zu besuchen und Zeit mit der

Familie oder Freunden zu verbringen. Diese Priorisierung des Reisens ist ein

positives Zeichen für die Zukunft der Reisebranche."



Umweltbewusstsein prägt Urlaubsplanung: Immer mehr Reisende berücksichtigen

Umweltgefahren wie Überschwemmungen und Megabrände bei der Auswahl des

Urlaubsziels (57 Prozent). Zudem sind 58 Prozent bereit, mehr Geld für

umweltfreundliche Unterkünfte und Transportmittel auszugeben, um ihren

ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.



Das Auto bleibt das bevorzugte Transportmittel: Auch in der diesjährigen

Reiseplanung setzt die Mehrheit der Reisenden (55 Prozent) auf das Auto.

Flugreisen folgen mit einer Wahl von 41 Prozent der Reisenden, während 25 Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Weitere wichtige ErkenntnisseSparen statt daheimbleiben: 58 Prozent der Befragten sind bereit, ihre Ausgabenfür Freizeitaktivitäten wie Restaurantbesuche, Theater, kulturelleVeranstaltungen, Fitnessstudio oder TV-Abonnements zu reduzieren, um sich denUrlaub leisten zu können. Außerdem planen 55 Prozent, größere Anschaffungen wieein neues Auto oder Renovierungen zurückzustellen, um ihren Sommerurlaub zufinanzieren.Stefan Kirchner, Leiter touristischer Vertrieb bei Allianz Partners Deutschland,kommentiert: "Die Bereitschaft, in anderen Bereichen zu sparen, um sich denSommerurlaub zu leisten, verdeutlicht die anhaltende Bedeutung des Reisens fürdie Deutschen. Viele sind bereit, ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten zureduzieren, um die Möglichkeit zu haben, neue Orte zu besuchen und Zeit mit derFamilie oder Freunden zu verbringen. Diese Priorisierung des Reisens ist einpositives Zeichen für die Zukunft der Reisebranche."Umweltbewusstsein prägt Urlaubsplanung: Immer mehr Reisende berücksichtigenUmweltgefahren wie Überschwemmungen und Megabrände bei der Auswahl desUrlaubsziels (57 Prozent). Zudem sind 58 Prozent bereit, mehr Geld fürumweltfreundliche Unterkünfte und Transportmittel auszugeben, um ihrenökologischen Fußabdruck zu reduzieren.Das Auto bleibt das bevorzugte Transportmittel: Auch in der diesjährigenReiseplanung setzt die Mehrheit der Reisenden (55 Prozent) auf das Auto.Flugreisen folgen mit einer Wahl von 41 Prozent der Reisenden, während 25