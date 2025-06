Netzwerktreffen der Wohnungswirtschaft (FOTO)

Frankfurt am Main / Berlin / Darmstadt (ots) - "Klimaneutralität! Finanzierung?Die Wohnungsunternehmen sind auf dem Weg. Auskömmliche Finanzmittel sind nichtin Sicht." Der 5. Fachkongress der Initiative Wohnen.2050 am 21. und 22. Mai2025 in Darmstadt verdeutlichte den über 320 Teilnehmer:innen den Status quo,die Perspektiven und die Forderungen der Branche an die Politik.Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- undImmobilienunternehmen (GdW) und Vorstandsvorsitzender der Initiative Wohnen.2050(IW.2050), eröffnete den 5. Fachkongress der IW.2050 im darmstadtium mit über320 Teilnehmer:innen. Novum: Tag 1 war eine offene Kooperationsveranstaltung mitdem GdW und der Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor. SeinAppell zum Start: "Klimaschutz ist in der Realität angekommen - jetzt geht esums Machen, nicht mehr ums Ob. Wir müssen mit Maß und Mitte an die aktuellenHerausforderungen herangehen, nicht ideologisch, sondern ganz pragmatisch. WederAktionismus noch Stillstand bringen uns weiter. Wir brauchen den neuen Fokus aufdie CO2-Reduktion. Es ist höchste Zeit, diesen neuen Weg zu beschreiten!"Klimaschutz und Finanzierbarkeit müssten Hand in Hand gehen - mit dem klarenSchwerpunkt Kosten-Nutzen-Balance. Ein weiterer Aspekt: Die Mieter:innen stehennach wie vor im Vordergrund - sozialer Anspruch und ökologische Verantwortunggehörten zwingend zusammen.Dialog statt DistanzLebendiges Networking mit Entscheider:innen und Macher:innen aus Politik, Praxisund Wissenschaft prägte die Veranstaltung ebenso wie spannende Diskussionsrundenauf Augenhöhe und vertiefende Einblicke mit breit gefächerten Themen - unteranderem von der Wärmewende, zu ESG, CSRD, CO2-Reduktion oder Finanzierung. Alsbesonders wertvoll eingestuft wurde das Format "WoWi meets Politik undWissenschaft", das die Möglichkeit zum intensiven Gedankenaustausch förderte.Die Devise: Gemeinsam realistische und wirtschaftlich tragfähige Lösungsansätzezur Klimaneutralität finden. Die durchgängig vorhandene Nähe zu denReferent:innen und Panelist:innen sowie die generelle Vielfalt der Perspektiven,die dieser 5. Fachkongress bot, wurde als Brückenschlag zwischen Regulatorik undoperativer Ebene sehr geschätzt. Generell kam der bewusst gesetzte Fokus auf diepraktische Umsetzbarkeit und das konkrete Handeln statt einer reinen Zieldebattegut an.Mittelmaß als neue ExzellenzGroße Zustimmung fanden die informativen Vorträge von Prof. Elisabeth Endres undProf. Dipl.-Ing. Dietmar Walberg, beide Mitgründer:innen der InitiativePraxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor. Tenor: Auf dem Weg zurKlimaneutralität hilft der Wohnungswirtschaft keine U-Wert-Olympiade, sondern