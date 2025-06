PharmaMar präsentiert auf der ASCO dass Zepzelca® (lurbinectedin) in Kombination mit Atezolizumab (Tecentriq®) das Überleben als Erstlinien-Erhaltungstherapie bei kleinzelligem Lungenkrebs

Madrid (ots/PRNewswire) -- Die Erstlinien-Erhaltungskombinationstherapie verringerte das Risiko einesFortschreitens der Krankheit oder des Todes um 46%, mit einer medianenGesamtüberlebenszeit von 13,2 Monaten gegenüber der 10,6 Monaten fürAtezolizumab allein, ab dem Zeitpunkt der Randomisierung- Erste Phase-3-Studie, die statistisch signifikante und klinisch bedeutsameVerbesserungen sowohl beim progressionsfreien als auch beim Gesamtüberlebenbei der Erstlinienbehandlung von ES-SCLC zeigt- PharmaMar hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einen Antrag aufMarktzulassung (MAA) für lurbinectedin- Ergebnisse auf der ASCO-Jahrestagung 2025 vorgestellt und gleichzeitig in TheLancet veröffentlicht- PharmaMar veranstaltet am Donnerstag, dem 12. Juni einen Webcast mit wichtigenMeinungsführern zur Überprüfung der lurbinectedin-DatenPharmaMar (MSE: PHM) gibt positive Ergebnisse der IMforte-Studie der Phase 3 zuZepzelca® (lurbinectedin) in Kombination mit Atezolizumab (Tecentriq®) alsErstlinien-Erhaltungstherapie für Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs imextensiven Stadium (ES-SCLC) nach einer Induktionstherapie mit Carboplatin,Etoposid und Atezolizumab bekannt. Die Studie erreichte beide primären Endpunkteund zeigte statistisch signifikante Verbesserungen beim progressionsfreienÜberleben (PFS) und beim Gesamtüberleben (OS) im Vergleich zu Atezolizumaballein.IMforte ist die erste globale Phase-3-Studie, die bei derErstlinien-Erhaltungstherapie von ES-SCLC klinisch bedeutsame Vorteile in Bezugauf PFS und OS nachweist und die Erhaltungstherapie mit lurbinectedin plusAtezolizumab als neuen Behandlungsstandard für Patienten unterstützt. Die Datenwurden heute im Rahmen eines Vortrags auf der Jahrestagung 2025 der AmericanSociety of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago vorgestellt und gleichzeitig inThe Lancet veröffentlicht. Die Daten der Studie dienten als Grundlage für dieEinreichung des Ergänzungsantrags für ein neues Medikament (Supplemental NewDrug Application, sNDA) bei der FDA durch Jazz Pharmaceuticals sowie für dieEinreichung eines Zulassungsantrags (Marketing Authorisation Application, MAA)bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) durch PharmaMar.Nach einer Induktionstherapie mit Carboplatin, Etoposid und Atezolizumab wurdendie Patienten, bei denen die Krankheit nicht fortschritt, randomisiert underhielten entweder lurbinectedin plus Atezolizumab oder Atezolizumab allein. Abdem Zeitpunkt der Randomisierung betrug das mediane PFS 5,4 Monate für die