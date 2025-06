Vantage gewinnt die Auszeichnung "Best Online Trading Platform APAC" bei den Global Business Magazine Awards 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://www.vantagemarket

bei den prestigeträchtigen Global Business Magazine Awards 2025 als "Best Online

Trading Platform APAC" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das

Engagement von Vantage, den Händlern modernste Handelslösungen, innovative

Finanztools und einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.



Mit den Global Business Magazine Awards werden weltweit Unternehmensinnovatoren,

Marktveränderer und Branchenführer ausgezeichnet. Die vom Global Business

Magazine LLC organisierten Auszeichnungen würdigen B2B- und B2C-Unternehmen, die

sich durch herausragenden Kundenservice und Marktinnovationen auszeichnen. Das

Auswahlverfahren ist ausschließlich leistungsorientiert, um sicherzustellen,

dass die Preisträger ausschließlich für ihre herausragenden Leistungen und ihren

Einfluss in ihren jeweiligen Branchen anerkannt werden.





Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte dieAuszeichnung: "Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zuerhalten. Sie spiegelt unseren unermüdlichen Fokus wider, Händlern einnahtloses, sicheres und technologisch fortschrittliches Handelserlebnis zubieten. Bei Vantage sind wir ständig bestrebt, die Grenzen der Innovation zuerweitern und gleichzeitig unseren kundenorientierten Ansatz beizubehalten.Dieser Preis ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams und dasVertrauen, das unsere Kunden in uns setzen."In der sich schnell entwickelnden Brokerage-Branche hat sich Vantage durchbenutzerfreundliche Plattformen, wettbewerbsfähige Preise, solideSicherheitsmaßnahmen und Bildungsressourcen ausgezeichnet, die sich sowohl anAnfänger als auch an fortgeschrittene Trader richten. Der Gewinn dieserAuszeichnung stärkt die Position von Vantage als vertrauenswürdiger Marktführerauf den Finanzmärkten.Besuchen Sie die Website von Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) und erhalten Sie weitere Informationen über diepreisgekrönten Dienstleistungen von Vantage und bevorstehende Initiativen.Informationen zu den Global Business Magazine AwardsDie Global Business Magazine Awards würdigen herausragende Leistungen in