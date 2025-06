Deutsche Bank dreht beim S&P 500 voll auf

Mit diesem Schritt folgt Deutschlands größtes Geldhaus einer wachsenden Zahl internationaler Investmenthäuser. Bereits im Mai hatten Goldman Sachs und UBS Global Wealth Management ihre Kursziele für den S&P 500 nach oben revidiert. Auch RBC Capital Markets schloss sich am Montag dieser Linie an.

Statt bislang 6.150 Punkten erwartet das Institut nun 6.550 Zähler – ein Plus von über 10 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlussstand. Hintergrund der Prognoseanhebung ist ein "nur noch rund ein Drittel so hoher zollbedingter Gewinnrückgang wie bislang angenommen", wie es in einer Notiz der Strategen um Binky Chadha vom Montag heißt.

JPMorgan stellt sich gegen die jüngste Welle optimistischer Kursziele. Während andere Häuser den Index auf Sicht deutlich über 6.000 Punkte steigen sehen, rät Fabio Bassi, Leiter der Anlagestrategie bei JPMorgan, zur Vorsicht. Die Hausse sei ausgereizt. Jetzt drohe eine Atempause.

Die Deutsche Bank zeigt sich zudem optimistischer bei der Gewinnentwicklung. Sie hob ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im Index von 240 auf 267 US-Dollar an. Die Mischung aus soliden Unternehmensgewinnen, abklingenden Inflationssorgen und einer vorsichtigeren Tonlage der US-Notenbank wirkte zuletzt wie ein Konjunkturvitamin für die Märkte.

Der S&P 500 hatte im Mai den kräftigsten Monatsgewinn seit November 2023 erzielt. Die alte Börsenregel "Sell in May and go away" hätte Anlegern in diesem Jahr eine Rallye vermasselt. Wer im Mai ausstieg, verpasste kräftige Kursgewinne.

Trotz aller Zuversicht warnt die Deutsche Bank vor zu viel Euphorie. Die Rallye könne "durch wiederholte Eskalations- und Deeskalationszyklen in der Handelspolitik" immer wieder Rückschläge erleiden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





