Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Company Name: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: Dreimonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 03.06.2025

Target price: EUR6

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00.

Zusammenfassung:

Die soliden Dreimonatszahlen wurden durch ein erneutes zweistelliges organisches Umsatzwachstum (16%) untermauert, während in der Telefonkonferenz die jüngsten Entwicklungen in der Werbebranche und die erste Guidance für 2025 ausführlich erörtert wurden. Das Unternehmen erhöht die Investitionen, um das künftige Wachstum anzukurbeln, und konzentriert sich dabei noch stärker auf KI und das Vertriebsteam der Agenturen, um bewährte Produkte besser zu nutzen. Gegenwind vom Markt war im ersten Quartal nicht zu spüren, aber die Geschäftsleitung räumte ein, dass die wirtschaftlichen Risiken in den USA einen Einfluss auf den ersten Ausblick für 2025 haben. Die digitale Werbung entwickelt sich weiter mit Trends, bei denen der Datenschutz im Vordergrund steht, und es könnte eine größere Umwälzung bevorstehen, da Google wieder im Fadenkreuz der Regulierungsbehörden steht. Wir gehen von einer vorübergehenden kurzfristigen Volatilität der Performance aus, sehen aber keinen Grund, den allgemeinen Optimismus bezüglich der Aussichten von Verve zu zügeln und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR6 (Aufwärtspotenzial: 104%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.00 price target.



Abstract:

Solid Q1 reporting was underpinned by another double digit OSG (organic sales growth) result (16%), while the earnings call discussed the latest adland developments and the first guidance for 2025 at length. The company is stepping up investment to spur future growth with an even sharper focus on AI and the agency sales team to leverage proven products. Market headwinds were not evident in Q1, but management acknowledged US economic risk that factor into their initial 2025 outlook. Digital advertising continues to evolve with privacy-first trends, and a bigger shakeup could be on the horizon with Google back in the regulator's crosshairs. We expect some transitory short-term performance volatility ahead, but see no reason to rein in overall optimism on Verve's prospects and stay Buy-rated with a EUR6 TP (upside: 104%).



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 2,892 auf Tradegate (03. Juni 2025, 10:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -19,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,76 %. Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 539,86 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000Euro was eine Bandbreite von +107,33 %/+176,43 % bedeutet.