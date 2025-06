Robinhood kauft Bitstamp für 200 Millionen US-Dollar!

Mit dem Abschluss der Übernahme von Bitstamp für 200 Millionen US-Dollar steigt Robinhood in eine neue Liga des Krypto-Handels auf. Die Transaktion markiert nicht nur die größte Akquisition in der Geschichte des Fintech-Unternehmens, sondern auch einen strategischen Schwenk hin zum institutionellen Marktsegment – und weg vom reinen Fokus auf Privatanleger.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Robinhood Markets Inc!

Bitstamp, gegründet 2011, zählt zu den ältesten und reguliertesten Krypto-Börsen weltweit. Besonders bei institutionellen Kunden in Europa und Asien genießt die Plattform einen guten Ruf. Mit mehr als 50 aktiven Lizenzen in Großbritannien, der EU und Asien verschafft Bitstamp Robinhood nun auf einen Schlag eine internationale Marktpräsenz – und regulatorischen Zugang zu lukrativen Regionen, die im Vergleich zu den USA deutlich klarere Krypto-Richtlinien aufweisen.

Mehr als Meme-Coins

Robinhood war in der Vergangenheit vor allem für sein einfaches Retail-Trading bekannt – insbesondere während des Meme-Coin-Booms 2021. Doch nun will sich das Unternehmen als seriöser Akteur im globalen Digital-Asset-Ökosystem etablieren. Dazu gehört der Ausbau von Services wie Lending, Staking, institutionellem Order-Flow, Preisfindung, Verwahrung und Settlement-Lösungen.

Mit Bitstamp bekommt Robinhood genau das: eine Plattform mit Orderbüchern, APIs für fortgeschrittene Trader und White-Label-Produkten für Hedgefonds, Fintechs und professionelle Vermögensverwalter. "Wir starten nicht bei null", so Kerbrat.

Globale Ambitionen

Neben der Bitstamp-Akquisition hat Robinhood auch das kanadische Krypto-Unternehmen WonderFi übernommen – ein weiterer Baustein für die internationale Expansion. Ziel ist es, eine ganzheitliche Krypto-Infrastruktur aufzubauen, die sowohl Retail- als auch institutionelle Investoren adressiert.

"Robinhood war bisher ein Marktplatz, der Orders nicht selbst matched", erklärt Kerbrat. "Mit Bitstamp können wir nun auch auf der Seite der aktiven und professionellen Trader überzeugen."

Timing ist alles

Der Zeitpunkt der Übernahme ist kein Zufall. In den USA zeichnet sich erstmals regulatorische Klarheit für digitale Vermögenswerte ab – ein Signal, das viele institutionelle Investoren aufmerksam verfolgen. In Europa bietet außerdem der "Markets in Crypto-Assets"-Rahmen (MiCA) bereits heute einen regulierten Zugang zu digitalen Assets, den Robinhood nun über Bitstamp aktiv nutzen kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion