Arbeitslosenquote leicht gefallen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im April leicht gefallen. Sie sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 hat die Quote nicht niedriger gelegen. Volkswirte hatten diese Quote so erwartet. Der Vormonatswert wurde jedoch von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 6,4 Prozent gelegen.

In absoluten Zahlen sank die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um 207.000. Im Jahresvergleich fiel sie um 343.000. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug fast 10,68 Millionen.