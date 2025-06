Innovative Impulse für die Kommunen von morgen - Preisträger KfW Award Leben 2025 stehen fest

Frankfurt am Main (ots) -



- Erste Preise gehen nach Potsdam (Brandenburg), Bendorf (Rheinland-Pfalz),

Denzlingen (Baden-Württemberg) und Darmstadt/Dieburg (Hessen)

- 12 Preisträger in den vier Kategorien "Digitale Bildung", "Energie- und

Wärmewende" und "Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen" und "Inklusion

leben- Behindertensport vereint Kommunen"

- Preisverleihung fand gestern am 2. Juni 2025 in Berlin statt

- Insgesamt 40.000 EUR Preisgeld



Der Klimawandel, die Digitalisierung sowie der demografische Wandel stellen

unsere Städte und Kommunen vor enorme Herausforderungen. Es bedarf innovativer

Konzepte und mutiger Lösungen für die Kommunen der Zukunft. Vieles ist in

Deutschland bereits umgesetzt worden. Um nachhaltige und zukunftsweisende

Projekte in den Kommunen als Leuchttürme hervorzuheben, hat die KfW Bankengruppe

den KfW Award Leben ausgerufen.







dienen und andere zum Nachahmen anregen. Prämiert wurden Erfolgsbeispiele in den

Kategorien "Energie- und Wärmewende", "Digitale Bildung" sowie "Bezahlbares und

flächeneffizientes Wohnen". Zusätzlich gibt es eine Sonderkategorie "Inklusion

leben - Behindertensport vereint Kommunen", die gemeinsam mit dem Deutschen

Behindertensportverband (DBS) ausgeschrieben wurde.



Eine 16-köpfige Jury aus Fachexperten wählte aus den eingereichten Bewerbungen

12 Preisträger-Projekte aus, die sich über ein Preisgeld von insgesamt 40.000

EUR freuen dürfen:



Kategorie: "Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen"



- 1. Preis: Potsdam, Projekt: Wohnflächensuffizienz/ Wohnflächen-Bonus

ProPotsdam (dotiert mit 5.000 EUR)

- 2. Preis: Backnang, Projekt: Wohnen im Quartier -WiQ (dotiert mit 3.000 EUR)

- 3. Preis: Freiburg, Projekt: Sanierung der denkmalgeschützten

Knopfhäusle-Siedlung (dotiert mit 2.000 EUR)



Kategorie: "Digitale Bildung"



- 1. Preis: Bendorf, Projekt: Freie Forschungszeit im MakerSpace (dotiert mit

5.000 EUR)

- 2. Preis: Mönchengladbach, Projekt: MINT in Mind (dotiert mit 3.000 EUR)

- 3. Preis: Nürnberg, Digi iQ - digitale Grundbildung im Quartier (dotiert mit

2.000 EUR)



Kategorie: "Energie und Wärmewende"



- 1. Preis: Denzlingen, Projekt: Nahwärmenetz Campus Denzlingen (dotiert mit

5.000 EUR)

- 2. Preis: Potsdam, Projekt: Sozialer Wohnungsbau und Tiefengeothermie an der

Heinrich-Mann-Allee (dotiert mit 3.000 EUR)

- 3. Preis: Bakum, Energy Sharing mit kommunalen Gebäuden (dotiert mit 2.000

EUR)



Sonderkategorie: "Inklusion leben - Behindertensport vereint Kommunen" Seite 1 von 5 Seite 2 ►





Die ausgezeichneten Projekte sollen als Inspiration für die Kommunen von morgendienen und andere zum Nachahmen anregen. Prämiert wurden Erfolgsbeispiele in denKategorien "Energie- und Wärmewende", "Digitale Bildung" sowie "Bezahlbares undflächeneffizientes Wohnen". Zusätzlich gibt es eine Sonderkategorie "Inklusionleben - Behindertensport vereint Kommunen", die gemeinsam mit dem DeutschenBehindertensportverband (DBS) ausgeschrieben wurde.Eine 16-köpfige Jury aus Fachexperten wählte aus den eingereichten Bewerbungen12 Preisträger-Projekte aus, die sich über ein Preisgeld von insgesamt 40.000EUR freuen dürfen:Kategorie: "Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen"- 1. Preis: Potsdam, Projekt: Wohnflächensuffizienz/ Wohnflächen-BonusProPotsdam (dotiert mit 5.000 EUR)- 2. Preis: Backnang, Projekt: Wohnen im Quartier -WiQ (dotiert mit 3.000 EUR)- 3. Preis: Freiburg, Projekt: Sanierung der denkmalgeschütztenKnopfhäusle-Siedlung (dotiert mit 2.000 EUR)Kategorie: "Digitale Bildung"- 1. Preis: Bendorf, Projekt: Freie Forschungszeit im MakerSpace (dotiert mit5.000 EUR)- 2. Preis: Mönchengladbach, Projekt: MINT in Mind (dotiert mit 3.000 EUR)- 3. Preis: Nürnberg, Digi iQ - digitale Grundbildung im Quartier (dotiert mit2.000 EUR)Kategorie: "Energie und Wärmewende"- 1. Preis: Denzlingen, Projekt: Nahwärmenetz Campus Denzlingen (dotiert mit5.000 EUR)- 2. Preis: Potsdam, Projekt: Sozialer Wohnungsbau und Tiefengeothermie an derHeinrich-Mann-Allee (dotiert mit 3.000 EUR)- 3. Preis: Bakum, Energy Sharing mit kommunalen Gebäuden (dotiert mit 2.000EUR)Sonderkategorie: "Inklusion leben - Behindertensport vereint Kommunen"