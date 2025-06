20-jähriges Bestehen feiern und Kontakte zur Automobilindustrie knüpfen - Anmeldung für AMTS 2025 (9. bis 11. Juli 2025) geöffnet

SHANGHAI, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- RX Hengjin (Shanghai) Co., Ltd. gibt bekannt, dass die führende Fachmesse in der Automobiltechnik - Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show (AMTS 2025), die vom 9. bis 11. Juli 2025 im Shanghai New International Expo Center stattfindet. Die Messe ist eine ideale Plattform für internationale Unternehmen, um in den chinesischen Automobilmarkt einzusteigen, die neuesten Technologien vorzustellen und mit den wichtigsten Akteuren der Branche zusammenzukommen, darunter Automobilhersteller, Systemintegratoren, Tier-1- und Tier-2-Zulieferer, Fahrzeug- und Komponentenentwicklungs- und -herstellungseinrichtungen.

