Kaum smarte Technik und riesige Finanzierungslücken - schleppende Digitalisierung im Verteilnetz gefährdet Energiewende

Schwalbach (ots) -



- Alarmierend: Nur drei Prozent der Verteilnetzbetreiber haben sogenannte

Smart-Grid-Technologien vollständig in ihr Netz integriert

- 44 Prozent der Netztechnologie stammt aus der Nachkriegszeit

- Lediglich ein Drittel der benötigten Investitionen von hochgerechnet rund 50

Milliarden Euro können die Unternehmen aus eigener Kraft stemmen



Dramatischer Rückstand beim Smart-Meter-Rollout und dem Ausbau intelligenter

Netze, Technik aus der Nachkriegszeit und immense Finanzierungslücken: Die

schleppende Transformation des Verteilnetzes gefährdet die Energiewende in

Deutschland. Das ist das alarmierende Ergebnis der Umfrage "Scheitert die

Energiewende auf der letzten Meile?" der auf den Energiesektor spezialisierten

Managementberatung AXXCON, an der sich 104 Verteilnetzbetreiber in Deutschland

beteiligt haben.







Integration von Flexibilitäten eine in Echtzeit steuerbare Infrastruktur - so

genannte Smart Grids. Jedoch geben lediglich drei Prozent der befragten

Unternehmen an, Smart-Grid-Technologien weitgehend oder vollständig in ihre

Netzarchitekturen integriert zu haben und umfassend zur Steuerung und

Optimierung zu nutzen. Die Mehrheit von 65 Prozent hat lediglich erste

Pilotprojekte gestartet, befindet sich in der Planungsphase oder hat noch gar

nicht angefangen. Lediglich elf Prozent der befragten Unternehmen geben an, ihre

digitale Infrastruktur sei optimal auf die zunehmende Datenmenge eingestellt.

Der Einsatz von KI zur Netzsteuerung wird bislang nur von rund einem Fünftel der

befragten Verteilnetzbetreiber geprüft, konkrete Anwendungen sind bislang kaum

vorhanden.



"Fast zehn Jahre nach dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat ein

erschreckend geringer Teil der Netzbetreiber digitale Lösungen eingeführt",

fasst Armin Schelian, Partner und Energieexperte bei AXXCON, zusammen. "Die

Unternehmen müssen dringend aus ihrer abwartenden Haltung herausfinden, sonst

werden sie die Transformation nicht bewältigen. Verlässliche regulatorische

Rahmenbedingungen wären hierzu die beste Unterstützung." So sollen in

Deutschland bis 2030 mindestens 80 Prozent des Bruttostrombedarfs mit

erneuerbaren Energien gedeckt werden. Die Anzahl von Wärmepumpen, E-Autos und

Stromspeichern wird erheblich steigen. Die Lasten im Verteilnetz und die

Volatilität bei der Erzeugung und im Verbrauch erhöhen sich enorm. Schon jetzt

stoßen viele Verteilnetzbetreiber an ihre Grenzen. Viele Stadtwerke fahren

bereits eine "Nulleinspeisestrategie": Neu installierte PV-Anlagen können zwar

für den Eigenbedarf genutzt werden, aber nicht ins Netz rückspeisen. Es gibt Seite 1 von 3 Seite 2 ►





So benötigen die Netzbetreiber zur Sicherstellung von Netzstabilität undIntegration von Flexibilitäten eine in Echtzeit steuerbare Infrastruktur - sogenannte Smart Grids. Jedoch geben lediglich drei Prozent der befragtenUnternehmen an, Smart-Grid-Technologien weitgehend oder vollständig in ihreNetzarchitekturen integriert zu haben und umfassend zur Steuerung undOptimierung zu nutzen. Die Mehrheit von 65 Prozent hat lediglich erstePilotprojekte gestartet, befindet sich in der Planungsphase oder hat noch garnicht angefangen. Lediglich elf Prozent der befragten Unternehmen geben an, ihredigitale Infrastruktur sei optimal auf die zunehmende Datenmenge eingestellt.Der Einsatz von KI zur Netzsteuerung wird bislang nur von rund einem Fünftel derbefragten Verteilnetzbetreiber geprüft, konkrete Anwendungen sind bislang kaumvorhanden."Fast zehn Jahre nach dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat einerschreckend geringer Teil der Netzbetreiber digitale Lösungen eingeführt",fasst Armin Schelian, Partner und Energieexperte bei AXXCON, zusammen. "DieUnternehmen müssen dringend aus ihrer abwartenden Haltung herausfinden, sonstwerden sie die Transformation nicht bewältigen. Verlässliche regulatorischeRahmenbedingungen wären hierzu die beste Unterstützung." So sollen inDeutschland bis 2030 mindestens 80 Prozent des Bruttostrombedarfs miterneuerbaren Energien gedeckt werden. Die Anzahl von Wärmepumpen, E-Autos undStromspeichern wird erheblich steigen. Die Lasten im Verteilnetz und dieVolatilität bei der Erzeugung und im Verbrauch erhöhen sich enorm. Schon jetztstoßen viele Verteilnetzbetreiber an ihre Grenzen. Viele Stadtwerke fahrenbereits eine "Nulleinspeisestrategie": Neu installierte PV-Anlagen können zwarfür den Eigenbedarf genutzt werden, aber nicht ins Netz rückspeisen. Es gibt