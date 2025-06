Trump Collar: Wer das Spiel durchschaut, macht 12 Prozent Rendite in 10 Tagen

Die Märkte zeigen sich zunehmend nervös, denn Trumps volatile Zollpolitik schlägt erneut Wellen. Ursprünglich hatten Anleger gehofft, der Dienstag bringe mit einem TACO-Muster ("Trump Always Chickens Out") wie schon oft eine Beruhigung. Doch diesmal scheint der US-Präsident nicht einzuknicken, die großen US-Indizes notieren vorbörslich mit roten Vorzeichen.

Marktbeobachter wie UBS-Ökonom Paul Donovan warnen nun, dass Trump an Strafzöllen etwa auf Stahl festhalten könnte – weniger aus wirtschaftlicher Vernunft, sondern um Härte zu demonstrieren. Nomura-Stratege Charlie McElligott spricht sogar von einem neuen Muster: dem "Trump Collar".

Der Begriff stammt aus der Welt der Optionen – eine Strategie, die Abwärtsrisiken absichert, aber auch Kursgewinne deckelt. "Was sich nun ergibt, ist de facto ein 'Trump Collar', da der Markt in der Ära des 'Human VVIX' seine Reaktionsfunktion neu trainiert", so McElligott. Der "VVIX" misst die Volatilität der Volatilität – und die folgt derzeit fast ausschließlich Trumps Auftritten und Social-Media-Posts.

McElligott rechnet damit, dass Anleger bei jeder Eskalation Calls verkaufen, um sich zu schützen – bis Trump selbst zurückrudert. Ein Muster, das laut Analyst eine 12-Prozent-Rendite möglich gemacht hätte, hätte man es in den letzten Wochen konsequent bespielt.

Tipp aus der Redaktion Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

Parallel setzt sich ein anderer Trend durch: "Anywhere but the USA". Anleger flüchten zunehmend aus US-Werten – wegen unberechenbarer Politik, hoher Staatsverschuldung, geplanter Steuern auf ausländisches Kapital und gesellschaftspolitischer Spannungen. Investmentexperten wie Alan Siow oder Rami Cassis sprechen von einer "emotionalen Angelegenheit". Die USA verlieren durch Trumps Kurs an Vertrauen. Schwellenländer, Europa oder Japan erscheinen nun als sicherere Häfen. Die EU will bis zu 800 Milliarden Euro in Sicherheit investieren. Fazit: Die Trump-Volatilität verändert nicht nur Märkte – sie verschiebt Kapitalströme.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6215,76 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer