Keine Verschnaufpause bei Großinsolvenzen 2025 nach Negativ-Rekordjahr 2024

Hamburg (ots) -



- 2024: Negativ-Rekord bei Großinsolvenzen in Deutschland mit 87 Fällen (+36 %)

- Keine Verschnaufpause: Großinsolvenzen setzen sich auch 2025 auf sehr hohem

Niveau fort

- Sorgenkinder: Kliniken, (textiler) Einzelhandel, Automobilbranche



Die Insolvenzen in Deutschland steigen weiterhin. Durch die Zollspirale steigen

Insolvenzen 2025 in der Bundesrepublik um voraussichtlich 11 % im Vergleich zum

Vorjahr an (Prognose März 2025: +10 %) auf rund 24.400 Fälle. Auch im kommenden

Jahr dürfte ein weiterer Anstieg folgen um 3 % folgen auf dann 25.050 Fälle.

Doch es sind nicht nur die Gesamtzahlen, die aktuell Sorgen bereiten, sondern

auch die anhaltend hohen Zahlen an Großinsolvenzen[1], die bei den geschädigten

Unternehmen besonders hohe Schäden anrichten.





