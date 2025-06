Rektron Group Inc. erweitert seine Marktreichweite mit der innovativen Abteilung für saubere Energie „Rektron Nova“

VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U;FRA:F75) („Rektron“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Rohstoffhandelskonzern und Infrastrukturunternehmen mit Tochtergesellschaften, die sich auf den Handel mit Energie, Metallen und Rohstoffen für die Energiewende spezialisiert haben, freut sich, die offizielle Gründung seiner Abteilung für saubere Energie, Rektron Nova, bekannt zu geben. Dies ist Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, die globale Energiewende und nachhaltigkeitsorientierte Märkte zu unterstützen.

Rektron Nova wird als spezielle Plattform des Unternehmens für erneuerbare Energien, grüne Kraftstoffe, Bio-Assets und kritische Metalle für die Energiewende dienen und die bestehenden Aktivitäten im globalen Energie- und Metallhandel durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Rektron ergänzen.

„Rektron Nova ist unser Bekenntnis zu einer kohlenstoffarmen Zukunft “, sagte Atanas Kolarov, Chief Executive Officer von Rektron. "Es formalisiert die Arbeit, die wir bereits im Bereich saubere Kraftstoffe und Metalle für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen begonnen haben, und versetzt uns in die Lage, neue nachhaltige Geschäftsfelder im Einklang mit den globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung auszubauen. Indem wir diese neuen Marktchancen nutzen, wollen wir Lösungen der nächsten Generation erschließen, die nicht nur den ökologischen Wert steigern, sondern auch durch höhere Margen und ein stärkeres Ergebnis ein beispielloses Wachstum vorantreiben.

Strategische Ziele von Rektron Nova

Rektron Nova wurde als spezieller Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor des Unternehmens konzipiert. Es wird als Plattform dienen, um neue Einnahmequellen zu erschließen, die im Einklang mit den globalen Veränderungen hin zu sauberer Energie, Elektrifizierung und Kreislaufwirtschaftsmodellen stehen. Der Geschäftsbereich wird sich zunächst auf vier wachstumsstarke Branchen konzentrieren:

Grüne Kraftstoffe und saubere Rohstoffe

Rektron Nova wird sich auf den Handel mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen der nächsten Generation konzentrieren, darunter Euro VI-konformer Diesel, hydriertes Pflanzenöl, das oft als erneuerbarer Diesel bezeichnet wird, Biodiesel, Ethanol und erneuerbares Erdgas. Diese Kraftstoffe sind entscheidend für die Erreichung der Emissionsreduktionsziele in den Bereichen Verkehr, Industrie und Stromerzeugung. Durch die Nutzung der bestehenden Logistikinfrastruktur will Rektron die Einführung sauberer Kraftstoffe bei seinen Kunden in Europa, Asien und dem Nahen Osten beschleunigen.