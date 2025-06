Neue Finanzierungsrunde bringt Fintech Scalable Capital 155 Millionen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Broker Scalable Capital hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 155 Millionen Euro gesichert. Dabei seien als neue Geldgeber die Beteiligungsgesellschaft Sofina und der Technologieinvestor Noteus Partners eingestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Auch die bisherigen Scalable-Investoren Balderton Capital und HV Capital sowie der chinesische Technologiekonzern Tencent waren den Angaben zufolge bei der bisher größten Finanzierungsrunde in der Scalable-Geschichte mit von der Partie. Laut "Financial Times" (FT) wurde das Unternehmen dabei mit 1,5 Milliarden Euro bewertet.

Damit haben Investoren nach Unternehmens-Angaben mittlerweile mehr als 470 Millionen in Scalable gesteckt. Die nun zufließenden neuen Mittel will das Münchener Fintech in den Ausbau seiner digitalen Investmentplattform und neue Produkte stecken, ein Teil solle direkt in Wachstumsmärkte wie Frankreich und Italien fließen, sagte Erik Podzuweit der "FT", der neben Florian Prucker zum Gründer- und Führungsteam gehört. Scalable wolle ein "pan-europäisches Investment Powerhouse" nach dem Vorbild des US-Brokers Charles Schwab werden, erklärte der Manager der Zeitung.