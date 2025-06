Hellofresh muss neuen Finanzchef suchen - Gärtner geht

Marco_Berlin schrieb 28.05.25, 17:53

Vielleicht habe ich mich nicht genau ausgedrückt.



1. die Umsätze gehen laut Erwartungen zurück



2024 lag der Umsatz bei 7.666 Millionen €



In den nächsten Jahren wird mit einem niedrigeren Umsatz gerechnet. Erst ab 2028 geht man von einer Rückkehr auf das Niveau von 2024 aus.



Das ist aus meiner Sicht aber nicht relevant, da sich er Umsatz, trotz Wegfalls der Coronamaßnahmen, auf dem hohen Niveau um 7 Milliarden € halten konnte. Was einer Steigerung von über 400 % im Vergleich zu vor Coronamaßnahmen darstellt. Das alleine ist schon beeindruckend.



2. Es wird dann endlich Geld verdient



Richtig, trotz eines unglaublichen Umsatzwachstums von 1,8 Milliarden auf 7,6 Milliarden von 2018 auf 2024 verdient HelloFresh kein Geld. Das operative Ergebnis EBIT misst ja gerade die betriebswirtschaftliche Kerntätigkeit des Unternehmens. Und wenn da von 7,6 Milliarden € rund 2 % oder ein Minusbetrag hängen bleibt, dann ist das aus meiner Sicht kein Geld verdienen. Aus Aktionärssicht. Letztendlich wird das Unternehmen nicht betrieben, um so vielen Arbeitskräften wie möglich ein Einkommen zum bieten, sondern den Aktionären ein Mehrwert zu bieten. Entweder über Dividenden oder den Steigenden Aktienkurs.



3. Schließung von Standorten



Die Führung hat ein massives Sparprogramm angekündigt, um endlich "das Geld zu verdienen" was man bei 7 Milliarden Umsatz erwarten würde. Dabei sollen 300 Millionen gespart werden, jedes Jahr. Vor allem beim Personal soll gespart werden, das allein soll 100 Millionen bringen, zudem soll die Automatisation ausgebaut werden. Selbst wenn man das alles beachtet, ist dieser Betrag kaum ohne weitere Standortschließungen erreichbar. Das ist meine persönliche Meinung, nun weiß ich nicht welche internen Stellschrauben ggf. noch gedreht werden könnten, um die 300 Millionen zu erreichen.



4. Rückgang bis oder unter 9 €



Ich rechne mit einem Rückgang, weil solch ein massiver Umbruch wie sie die Führung ankündigt, nicht ohne Abrieb und Spuren an einem Unternehmen vorbeigehen. Mal abgesehen von den sinkenden Umsätzen, werden Einmalbelastungen die Ergebnisse stärker schmälern als erwartet. Abfindungen für MA und Investitionen in die neue Automatisierungstechnik kosten einfach Geld. Anleger werden erwartungsgemäß aussteigen und schauen wie es sich entwickelt.



5. Anstieg auf über 20€



Sollte dann alles durch sein und das Unternehmen effizient, das heißt für mich gewinnbringend wirtschaften, dann stehen die Tore offen Richtung Norden. Ggf. wäre dann erstmalig eine Dividende im Gespräch. Bei 7-8 Milliarden Umsatz kann ich optimistisch von einer EBIT-Marge irgendwas zwischen 8-10 % rechnen. Also irgendwas zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde. Das dürfte Raum geben für eine Dividende von 200+ Millionen. Das wären jetzt keine Regionen einer BASF Dividendenrendite aber ein klares Signal an die Aktionäre hier zu investieren, da sie einen Mehrwert bieten.



Natürlich ist das alles meine Meinung, ich muss nicht richtig liegen. Das ist aber wovon ich Stand jetzt ausgehe. Ich strebe daher einen Einstieg in der Region um die 9€ an.