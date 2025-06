Ein strategischer Schritt zur intelligenten Energieoptimierung

In einem Schritt, der die zunehmende Schnittmenge von Künstlicher Intelligenz (KI) und erneuerbaren Energien unterstreicht, hat Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN; ISIN: CA8552811017) eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, um exklusiver nordamerikanischer Vertriebspartner von MarkeDroid zu werden – einer europäischen, KI-gesteuerten Optimierungsplattform für Solar- und Batteriespeichersysteme.

Eine Hightech-Partnerschaft mit europäischer Unterstützung

Das in Estland ansässige Unternehmen MarkeDroid OÜ hat eine fortschrittliche Plattform für virtuelle Kraftwerke entwickelt, die eine proprietäre KI einsetzt, um die Leistung von Solar- und Batteriesystemen zu optimieren. Unterstützt durch das „Lower Carbon Business Action“-Programm der Europäischen Union ist die Partnerschaft mit Stardust Solar Teil einer umfassenderen Initiative, europäische Cleantech-Innovatoren mit führenden nordamerikanischen Marktteilnehmern zu vernetzen.

Im Rahmen der LOI wird Stardust Solar die Technologie von MarkeDroid unter eigener Marke vertreiben und in seinem Netzwerk von mehr als 93 Franchise-Gebieten in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Karibik einsetzen. Der geplante Rollout soll das Angebot des Unternehmens im Bereich Solar- und Batteriespeichersysteme erweitern, indem er eine datengestützte, standortbezogene Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglicht – etwa zur Frage, wann Energie gespeichert, verkauft oder genutzt werden soll.

Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar, betonte den strategischen Wert der Vereinbarung:

„Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, Lösungen bereitzustellen, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Verbreitung erneuerbarer Energien in unserem wachsenden Marktgebiet beschleunigen.“

Künstliche Intelligenz trifft auf Energie-Arbitrage

Im Zentrum des Nutzenversprechens von MarkeDroid steht die KI-gestützte Batterie-Arbitrage. Das System analysiert in Echtzeit Energiepreise, lokale Wettervorhersagen und Verbrauchsmuster, um die kosteneffizientesten Speicher-, Kauf- und Verkaufszyklen umzusetzen. Es passt sich dynamisch an Veränderungen in der Netzlast oder Speicherverfügbarkeit an. Das Ergebnis: höhere Einsparungen für die Kunden und ein flexibleres, reaktionsfähigeres Energiesystem.