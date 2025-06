GoldMining begrüßt die Aufnahme von U.S. GoldMining in den Russell 3000 Index

Vancouver, British Columbia - 3. Juni 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-exploration-progra ... - ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") (Nasdaq: USGO), als Mitglied in den marktbreiten Russell 3000 Index aufgenommen wurde. Dies geht aus einer vorläufigen Liste hervor, die von FTSE auf ihrer Website in Verbindung mit der jährlichen Neukonstituierung des Index veröffentlicht wurde. Die Neuzusammensetzung wird voraussichtlich nach Schließung des US-Marktes am 27. Juni 2025 in Kraft treten.

GoldMining besitzt 9,9 Mio. Aktien von U.S. GoldMining, was einem Anteil von ca. 79 % entspricht, mit einem Marktwert von ca. 131 Mio. USD basierend auf dem Schlusskurs dieser Aktien am 2. Juni 2025.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, dass die Fortschritte von U.S. GoldMining durch die Aufnahme in den Russell 3000 anerkannt werden. Dieser Meilenstein bestätigt den Erfolg der strategischen Börseneinführung von U.S. GoldMining vor etwas mehr als zwei Jahren und unterstreicht den greifbaren Wert, der für unsere Aktionäre geschaffen wurde. Mit mehreren vorrangigen Explorationszielen und einer ersten wirtschaftlichen Bewertung des Whistler-Gold-Kupfer-Projekts in Alaska sehen wir überzeugende Möglichkeiten, wenn U.S. GoldMining sein Portfolio weiterentwickelt."

Stärkung des Aktienportfolios von GoldMining

Zusätzlich zu seiner Beteiligung an U.S. GoldMining besitzt das Unternehmen auch:

- Mehr als 21,5 Millionen Aktien der Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) im Wert von etwa 56 Millionen Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses dieser Aktien am 2. Juni 2025.

- Über 26 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU) im Wert von ca. 10 Millionen Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses dieser Aktien am 2. Juni 2025.

Zusammen bringen diese Beteiligungen den aktuellen Marktwert des Aktienportfolios von GoldMining auf etwa 197 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf unverwässerter Basis beträgt etwa 210 Mio. $, basierend auf dem Schlusskurs dieser Aktien am 2. Juni 2025. GoldMining ist nach wie vor schuldenfrei und besitzt zusätzlich zu seinem Aktienportfolio 100 % eines Projektportfolios von insgesamt 12,4 Millionen Unzen Goldäquivalent (gemessen und angezeigt) und 9,1 Millionen Unzen Goldäquivalent (abgeleitet) auf dem amerikanischen Kontinent.