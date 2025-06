Kiyosaki: Boomer werden diesen Sommer ruiniert – 0,01 Bitcoin kann dich retten!

Doch Kiyosaki will nicht nur Angst schüren, sondern Chancen aufzeigen. "Die gute Nachricht ist, dass Millionen, die proaktiv handeln, extrem reich werden könnten." Anleger sollten jetzt in knappe, physische Güter investieren. "Im Laufe dieses Sommers […] werden Milliarden in Gold, Silber und Bitcoin investieren."

Silber sieht er als "größtes Schnäppchen": Mit rund 35 US-Dollar pro Unze sei der Rohstoff noch 60 Prozent unter seinem Allzeithoch – und für fast jeden erschwinglich. ETFs lehnt er ab. "Ich tausche Spielgeld gegen echtes Silber." Seine Frage an die Follower: "Was werden Sie morgen tun – reicher oder ärmer werden? Entscheiden Sie sich dafür, reicher zu werden."

Besonders überrascht zeigt sich Kiyosaki – wen wundert’s – von Bitcoin. In einem weiteren Beitrag auf X schreibt er: "Ich kann nicht glauben, wie einfach Bitcoin es macht, reich zu werden… so einfach." Der Bestsellerautor glaubt, dass sogar schon eine Mini-Investition genügen kann. "Mit 0,01 Bitcoin kannst du Millionär werden – aber beeil dich."

Er rechnet mit einem Bitcoin-Kursziel von bis zu 1 Million US-Dollar. Damit könnte selbst ein Einstieg mit rund 1.000 US-Dollar potenziell zu einer fünfstelligen Summe heranwachsen – allerdings nur bei extremer Wertentwicklung. Dennoch betont Kiyosaki, dass ein jetztiges Handeln die Chance auf finanzielle Freiheit biete. Für ihn ist das globale Fiatsystem ohnehin "bereits zusammengebrochen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion