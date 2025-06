Consors Finanz Studie - Konsum in Deutschland zwischen Wunsch und Wirklichkeit (FOTO)

--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

https://ots.de/sqY7w0

- Mit Limit: 62 Prozent der Deutschen fehlt das Budget, um sich ihre Wünsche zuerfüllen.- Mit Frust: Neun von zehn Deutschen sind ernüchtert über eingeschränkteKonsummöglichkeiten.- Mit Planung: Vier von zehn Deutschen entwickeln Strategien, um ihreBedürfnisse zu erfüllen.Shoppen für das gute Gefühl - sich etwas zu gönnen, verschafft vielen Deutscheneine Auszeit von ihren Sorgen. Jedoch können sich längst nicht alle dieseGlücksmomente leisten. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz stößtdie persönliche Konsumlust relativ oft an ihre Grenzen: 62 Prozent der Deutschen(67 Prozent in Europa) haben aktuell nicht genügend Einkommen, um sich all ihreWünsche zu erfüllen. Jede:r vierte Deutsche muss Strategien entwickeln, um sichneben den Grundbedürfnissen auch noch das ein oder andere Extra zu ermöglichen(44 Prozent in Europa).Verzicht führt zu FrustReicht das Budget oder muss ich verzichten? Viele Verbraucher:innen kennen dieseAbwägung. Jeweils sieben von zehn Deutschen haben schon einmal einen Urlaub, denKauf neuer Möbel, ein neues Smartphone oder den neuen Computer aufgeschoben,weil es das Budget einfach nicht hergab. Zu realisieren, dass die eigenenKonsummöglichkeiten begrenzt sind, trübt die Stimmung bei den Verbraucher:innen.87 Prozent der Deutschen sagen, dass sie deshalb zeitweise regelrecht frustriertsind (86 Prozent in Europa). Ein Gefühl, das bei den jungen Deutschen deutlichausgeprägter ist als bei den Älteren. Mit 95 Prozent erleben beinahe alle derunter 35-Jährigen solche Frusterlebnisse. Bei der Generation 50plus sind es 80Prozent.Begrenzte Möglichkeiten erfordern BudgetmanagementUm für sie wichtige Bedürfnisse doch zu verwirklichen, entscheiden sich 69Prozent der Deutschen, den notwendigen Betrag anzusparen (71 Prozent in Europa);62 Prozent nutzen die Rücklagen, die eigentlich für andere Zwecke gedacht waren(61 Prozent in Europa). 56/62 Prozent (Deutschland/Europa) versuchen, überNebenjobs an zusätzliches Einkommen zu gelangen. Fast genauso viele (55/61Prozent) nehmen Ratenkredite auf.Sich etwas leisten zu können, ist damit in vielen Fällen mit konsequentemBudgetmanagement verbunden. 79 Prozent der Deutschen sind regelrecht stolz aufihre Budgetkompetenz (83 Prozent in Europa), vor allem was ihren Blick für