Gründerinnen und Gründer in Deutschland so jung wie nie

Frankfurt am Main (ots) -



- Durchschnittsalter von Gründerinnen und Gründern liegt bei 34,4 Jahren

- Zahl der Existenzgründungen steigt 2024 leicht

- Positive Signale für das Gründungsgeschehen im laufenden Jahr



Existenzgründerinnen und -gründer in Deutschland waren im Jahr 2024 im

Durchschnitt so jung wie nie zuvor seit Erhebung des KfW-Gründungsmonitors. Im

Mittel waren sie 34,4 Jahre alt, Anfang des Jahrtausends lag das

Durchschnittsalter meist noch bei 37 bis 38 Jahren. Insgesamt 39 Prozent aller

Gründerinnen und Gründer waren im vergangenen Jahr 18 bis 29 Jahre alt, das ist

der höchste bisher gemessene Anteil dieser Alterskohorte. Die Verjüngung ist im

langfristigen Trend allerdings vor allem auf einen überdurchschnittlichen

Rückgang der Zahl der Gründerinnen und Gründer im Alter von 40 bis 49 Jahren

zurückzuführen. Sie machten 2024 noch 16 Prozent der Gründerinnen und Gründer

aus, bei den 50- bis 65-Jährigen waren es nur noch 12 Prozent, das ist der

bisher geringste Wert der "Silver Entrepreneurs". Im Vorjahr 2023 gehörten

diesen beiden Alterskohorten noch 19 und 15 Prozent der Gründerinnen und Gründer

an.







Research am Dienstag bei einem Pressegespräch vorgestellt hat. Im Jahr 2024

wurden für den KfW-Gründungsmonitor repräsentativ 50.000 Telefoninterviews sowie

erstmals zusätzlich 10.000 Online-Interviews geführt. Der Begriff Gründerinnen

und Gründer ist dabei breit definiert: Dazu zählen Menschen, die sich im Voll-

oder Nebenerwerb, freiberuflich oder gewerblich, per Neugründung, Beteiligung

oder Übernahme selbständig gemacht haben.



Positiv zu vermelden ist, dass sich im vergangenen Jahr 2024 wieder etwas mehr

Menschen selbstständig gemacht haben als ein Jahr zuvor. Die Zahl der

Existenzgründungen stieg um 17.000 oder 3 Prozent auf 585.000. Der abkühlende

Arbeitsmarkt trug dazu bei, dass sich mehr Menschen für eine Gründung

entschieden haben. Die leicht positive Entwicklung der Gründungstätigkeit ist

einem Plus bei den Nebenerwerbsgründungen zu verdanken. Diese erhöhten sich um 5

Prozent oder 19.000 auf 382.000. Die Zahl der Vollerwerbsgründungen ist mit

203.000 um 1 Prozent oder 2.000 Personen etwas niedriger als im Vorjahr.



Die leicht positive Gesamtentwicklung kann nicht über die schwierige Lage

hinwegtäuschen: Seit Anfang des Jahrtausends hat sich die Gründungstätigkeit

stark abgeschwächt, seit 2018 verharrt sie im Seitwärtstrend. "Die

Gründungsneigung in Deutschland ist gering. Das lag in den vergangenen Jahren

sicher auch an der gut laufenden Wirtschaft, die Menschen haben sich für die

Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses entschieden. Das ist eine Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Das sind Ergebnisse des jährlich erscheinenden Gründungsmonitors, den KfWResearch am Dienstag bei einem Pressegespräch vorgestellt hat. Im Jahr 2024wurden für den KfW-Gründungsmonitor repräsentativ 50.000 Telefoninterviews sowieerstmals zusätzlich 10.000 Online-Interviews geführt. Der Begriff Gründerinnenund Gründer ist dabei breit definiert: Dazu zählen Menschen, die sich im Voll-oder Nebenerwerb, freiberuflich oder gewerblich, per Neugründung, Beteiligungoder Übernahme selbständig gemacht haben.Positiv zu vermelden ist, dass sich im vergangenen Jahr 2024 wieder etwas mehrMenschen selbstständig gemacht haben als ein Jahr zuvor. Die Zahl derExistenzgründungen stieg um 17.000 oder 3 Prozent auf 585.000. Der abkühlendeArbeitsmarkt trug dazu bei, dass sich mehr Menschen für eine Gründungentschieden haben. Die leicht positive Entwicklung der Gründungstätigkeit isteinem Plus bei den Nebenerwerbsgründungen zu verdanken. Diese erhöhten sich um 5Prozent oder 19.000 auf 382.000. Die Zahl der Vollerwerbsgründungen ist mit203.000 um 1 Prozent oder 2.000 Personen etwas niedriger als im Vorjahr.Die leicht positive Gesamtentwicklung kann nicht über die schwierige Lagehinwegtäuschen: Seit Anfang des Jahrtausends hat sich die Gründungstätigkeitstark abgeschwächt, seit 2018 verharrt sie im Seitwärtstrend. "DieGründungsneigung in Deutschland ist gering. Das lag in den vergangenen Jahrensicher auch an der gut laufenden Wirtschaft, die Menschen haben sich für dieSicherheit eines Angestelltenverhältnisses entschieden. Das ist eine