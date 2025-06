flowCar startet mit Sale-and-Rent-Back-Modell durch - Umsatz steigt um 34 Prozent

München (ots) -



- Über fünf Millionen Euro Liquidität bereitgestellt

- Plattform modernisiert und neue Produkte eingeführt

- Weichen für weitere Expansion werden gestellt



Die fintechOne mobility GmbH wächst mit ihrer Marke flowCar. Das Unternehmen

bietet eine digitale Lösung für Fahrzeughalter, die kurzfristig Liquidität

benötigen und ihr Auto weiterhin nutzen möchten: Kunden verkaufen ihr Fahrzeug

online an flowCar und mieten es direkt zurück - ohne Bonitätsprüfung, mit

taggleicher Auszahlung und maximaler Flexibilität.





Nachfrage steigt



Dieses Modell hat sich im Jahr 2024 weiter im Markt etabliert. So ist der

Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2024 um mehr 34 Prozent auf 7,85 Millionen Euro

gewachsen, das operative Ergebnis hat die Gewinnschwelle überschritten. Auch im

aktuellen Jahr startet flowCar weiter durch: Die Zahl der neu abgeschlossenen

Sale-and-Rent-Back-Verträge stieg im ersten Quartal 2025 um vierundzwanzig

Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Bestand der aktiv vermieteten Fahrzeuge

hat sich auf über 700 erhöht.



Seit dem Jahr 2023 haben Privatkunden über 5 Millionen Euro Liquidität durch

flowCar erhalten. Sie konnten ihr im Fahrzeug gebundenes Kapital freisetzen und

dabei ihr Auto wie gewohnt weiterfahren. Dieser finanzielle Spielraum macht

flowCar zu einer flexiblen Lösung in Zeiten steigender Ausgaben und

zurückhaltender Kreditvergabe. "Wo klassische Finanzierer aussteigen, steigt

flowCar ein", sagt Geschäftsführer Sven Kirchberg. "2024 war unser bislang

stärkstes Jahr, und auch 2025 werden wir weiter deutlich wachsen."



Liquiditätsbedarf nimmt zu



Die guten Aussichten für die Entwicklung von flowCar hängen eng mit der

schlechten Wirtschaftslage zusammen. Mit einer anhaltenden Konjunkturflaute

wächst auch die Gefahr, dass mehr Menschen in Zahlungsprobleme geraten.

Angesichts der aggressiven Zollpolitik der USA haben sich die Perspektive noch

einmal eingetrübt. Deutschland steuert womöglich in das dritte Rezessionsjahr in

Folge. Die Auswirkungen auf private Haushalte zeigen auch jüngste Zahlen der

Schufa. Im ersten Quartal 2025 wurden gut 160.000 Menschen erstmals negativ bei

der Schufa gemeldet - 13 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und historisch der

höchste erfasste Wert überhaupt.



Skalierung geplant



Um das Unternehmen für weiteres Wachstum zu rüsten, haben die Gesellschafter bis

Ende 2024 über eine Million Euro Kapital eingebracht. Um die technologische

Infrastruktur zu stärken, wurde unter anderem die Website optimiert, ein neues

Produkt zur Ablösung bestehender Leasingverträge eingeführt und die Grundlage

für ein B2B-Angebot unter der Marke Loaneo geschaffen. Zum Ausbau des

Fahrzeugbestands und der operativen Skalierung des Geschäfts steht ein

großvolumiger Kreditrahmen eines genossenschaftlichen Finanzinstituts zur

Verfügung. "Zusätzlich starten wir in naher Zukunft eine weitere

Finanzierungsrunde", kündigt Geschäftsführer Sven Kirchberg an. "Bei der werden

sich Investorinnen und Investoren über eine digitale Finanzierungsplattform bei

flowCar einbringen und von unserem Geschäftsmodell profitieren können."



Über fintechOne mobility GmbH



Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist als Fintech-Unternehmen auf

digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke

flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden

ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der

Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne

Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine

unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität.



