Stadionatmosphäre für zuhause - EDEKA und der DFB bringen gemeinsam die "EDEKA Herzstücke Offizielle Stadion Bratwurst" in die Märkte (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Neue Bratwurst ist offizielles Lizenzprodukt des Deutschen Fußball-Bundes

- Partnerschaft wird mit aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen gefeiert

- Kick-Off zum Länderspiel der Männer-Nationalmannschaft in München



Seit April ist EDEKA offizieller Ernährungspartner der Männer-Nationalmannschaft

des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zum Start der Partnerschaft bringen EDEKA

und der DFB das Stadionfeeling direkt in die heimische Küche - oder auf den

Grill: Pünktlich zur Grill-Saison und dem Länderspiel mit Beteiligung der

deutschen Männer-Nationalmannschaft in München ist die "EDEKA Herzstücke

Offizielle Stadion Bratwurst" in zwei Sorten ab sofort in teilnehmenden

EDEKA-Märkten erhältlich. Aktivierende Maßnahmen in den Märkten, online oder in

verschiedenen Austragungsstätten begleiten den Launch des neuen Lizenzprodukts.







Stadion Bratwurst" die Länderspiele mit jedem Biss zu einem einzigartigen

Fan-Erlebnis. Mit den beiden Sorten der Rostbratwurst aus Schweinefleisch in

klassisch oder rot geräuchert verbindet EDEKA Genuss und Fußballleidenschaft. In

den kommenden Monaten werden weitere gemeinsame Produkte in den EDEKA-Märkten

erhältlich sein.



Aktivierungsmaßnahmen begleiten Partnerschaft



Die Partnerschaft von EDEKA und dem DFB wird auf allen EDEKA Online-Kanälen und

in den EDEKA-Märkten reichweitenstark aktiviert. In den Turnierjahren kommen

zusätzlich exklusive Sammelaktionen dazu. Anlässlich der anstehenden

Länderspiele der Männer-Nationalmannschaft findet noch bis zum 8. Juni ein

attraktives Gewinnspiel auf https://www.edeka.de/dfb statt. Teilnehmer:innen

erwarten Fan-Gewinnpakete aus signierten Jubiläums-Trikots oder signierten

Fußbällen der DFB-Männer-Nationalmannschaft, einem EDEKA-Einkaufsgutschein und

einem EDEKA-Produktpaket. Zusätzlich begleiten eine breit ausgelegte

Digital-Out-of-Home-Kampagne sowie weitere Social-Media-Maßnahmen das

Länderspiel am 4. Juni in München und rücken die "EDEKA Herzstücke Offizielle

Stadion Bratwurst" aufmerksamkeitsstark in den Fokus.



Sportliches Engagement bei EDEKA



Ausgewogene Ernährung und Sport gehören untrennbar zusammen. Aus diesem Grund

engagiert sich EDEKA bereits seit Jahren für den Sport. EDEKA ist Premium

Partner von Team Deutschland und begleitet Athlet:innen bereits seit acht Jahren

auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Die sportliche Kooperation wird dabei

auch auf regionaler Ebene gelebt: Die rund 3.200 selbstständigen EDEKA-Kaufleute Seite 1 von 2 Seite 2 ►





