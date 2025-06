Nach BYDs Preisschock Xiaomi: Ab Juli soll das EV-Geschäft erstmals Gewinne einfahren – Aktie steigt! Xiaomi will mit dem neuen SUV YU7 und starken SU7-Verkäufen sein EV-Geschäft in die Gewinnzone führen. Gründer Lei Jun sieht sein Milliardenprojekt schon in der zweiten Jahreshälfte profitabel.