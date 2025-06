Boeing nach Bofa-Empfehlung auf Hoch seit Februar 2024

druidej schrieb 12.10.24, 18:36

Das ist der Punkt. Boeing ist faktisch ein Staatsunternehmen, finanziell von Rüstungsaufträgen und staatlichen Krediten abghängig, außerdem "too big to fail". Produktionsstandorte sind meist in demokratisch regierten Bundesstaaten und die werden den Laden nicht einem ultrareichen Rechtsextremen überlassen, der behauptet, die Demokraten wollen eine Diktatur errichten, dies sei die letzte Wahl in den USA, wenn diese gewinnen und er wäre selbst "all in" für Trump und "dark MAGA".

https://www.vanityfair.com/news/story/elon-musk-donald-trump-dark-maga-twitter



Ich würde sogar soweit gehen, dass es nach der Wahl für alle Unternehmen, die irgendwas mit Musk zu tun haben (also auch Geschäftsbeziehungen), große Wettbewerbsnachteile geben wird. Der Mann ist als Faschist und Volksverhetzer schlicht toxisch.