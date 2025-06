Keine Kompromisse beim ERP-System

Stuttgart (ots) - Christian Biebl: "Ein ERP-System ist eine strategische

Investition in die Zukunft."



"Unternehmen sollten bei ERP-Systemen keine Kompromisse eingehen", empfiehlt

Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter ERP-Herstellers Planat. In

einer Ära, in der der produzierende Mittelstand mit Lieferkettenproblemen,

Fachkräftemangel und dynamischen Märkten kämpft, ist eine maßgeschneiderte

ERP-Software essenziell, die exakt den Anforderungen genügt. Mit über 40 Jahren

Erfahrung unterstützt Planat mit seinem ERP-System FEPA produzierende

Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu

sichern.



In der heutigen Geschäftswelt sind Systeme für Enterprise Resource Planning

unverzichtbar. Sie sind das zentrale Steuerungsinstrument, das alle wesentlichen

Unternehmensbereiche - vom Vertrieb und Einkauf über Produktion und Logistik bis

hin zu Finanzen und Personal - miteinander verbindet und integriert. Ein

leistungsfähiges ERP-System ermöglicht effizientere Abläufe, fundiertere

Entscheidungen und verschafft Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung ist es entscheidend, bei der

Einführung und Nutzung eines ERP-Systems einen konsequenten Kurs zu verfolgen

und kritische Bereiche nicht durch unüberlegte Kompromisse zu schwächen.









Die Implementierung eines ERP-Systems ist ein Großprojekt, das erhebliche

interne Ressourcen bindet. Es ist nur menschlich, dass im Projektverlauf der

Wunsch entsteht, den Prozess zu beschleunigen oder Kosten zu senken, indem man

von den ursprünglichen Plänen abweicht. Typische Beispiele für solche

kurzfristigen Kompromisse sind:



- Anforderungen werden nur oberflächlich geklärt: Statt die tatsächlichen

Bedürfnisse aller Abteilungen genau zu analysieren und festzulegen, was das

System leisten muss , beschränkt man sich auf eine grobe Übersicht.

- Die Systemwahl wird primär vom Preis bestimmt: Man entscheidet sich für die

günstigste Lösung, anstatt diejenige zu wählen, die am besten zu den

spezifischen Unternehmensprozessen und zukünftigen Zielen passt.

- Testläufe werden gekürzt oder weggelassen: Um Zeit zu sparen, verzichtet man

auf ausführliche Tests einzelner Funktionen oder kompletter Prozessketten mit

realen Daten.

- Alte Daten werden nicht gründlich bereinigt: Statt fehlerhafte oder

unvollständige Daten aus Altsystemen aufzubereiten, werden sie eins zu eins

übernommen.

- Mitarbeiterschulungen werden als zweitrangig behandelt: Das Training der

zukünftigen Nutzer wird auf ein Minimum reduziert oder zu spät im Projekt

eingeplant.

- Die Integration mit anderen Systemen wird nicht konsequent umgesetzt: Wichtige





