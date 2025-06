Dax dreht nach Euroraum-Inflationsdaten leicht ins Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.945 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Telekom und Vonovia, am Ende Zalando, Adidas und Continental.



"So langsam scheinen die Investoren sommermüde zu werden und greifen insgesamt nicht mehr allzu beherzt bei den deutschen Standardtiteln zu", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die letzten Handelstage waren schon etwas unheimlich, da der Handelsverlauf im Dax so ziemlich alle Belastungsfaktoren ausgeblendet hatte." Die Preisdaten aus der Eurozone untermauerten das Zinssenkungsszenario am kommenden Donnerstag und bildeten dadurch auch kein Überraschungsmomentum aus.





