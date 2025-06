Ethereum überrascht mit Kurssprung – XRP und Solana ziehen mit!

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum notiert aktuell um 5,5 Prozent im Plus bei 2.616 US-Dollar und ist damit der größte Gewinner der Top-Kryptowährungen. Auch die Ethereum-Dominanz steigt um zwei Prozentpunkte auf 9,5 Prozent (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

"Ethereum sichert aktuell über 200 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten. Die neue Struktur ist ein Schritt, um technologische Führung und Nutzerorientierung stärker miteinander zu verbinden", so Binji Pande von Optimism gegenüber Decrypt.

Begleitet wird dieser technologische Aufbruch von robusten Marktkennzahlen: Das offene Interesse an ETH-Futures ist laut CoinGlass auf 35,67 Milliarden US-Dollar gestiegen – ein Niveau nahe dem Allzeithoch. Zudem verzeichnen Ethereum-basierte Investmentprodukte laut CoinShares mit 321 Millionen US-Dollar die stärksten Zuflüsse seit Dezember 2024. Auch Spot-ETFs in den USA legten vier Wochen in Folge zu – insgesamt um 653,9 Millionen US-Dollar.

Solana mit technischer Schwäche

Solana (SOL), aktuell bei 158,97 US-Dollar (+4,6 Prozent), liegt auf Wochensicht trotz Tagesplus über 8,5 Prozent im Minus (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Die technische Schwäche kam nicht von ungefähr: Die US-Börsenaufsicht SEC äußerte jüngst ernsthafte rechtliche Bedenken gegenüber mehreren geplanten Krypto-ETFs, darunter auch Produkte auf Basis von Solana.

In einem am 30. Mai veröffentlichten Schreiben stellte die SEC in Frage, ob die REX-Osprey-ETFs überhaupt als Investmentfonds im rechtlichen Sinne gelten. Eine Genehmigung dürfte sich damit verzögern. Solana hatte Mitte Mai noch über 180 US-Dollar notiert, gestützt durch freundliche Inflationsdaten und geopolitische Entspannung – doch seither ist die Aufwärtsdynamik verflogen.

XRP verliert an institutioneller Gunst

XRP notiert aktuell bei 2,20 US-Dollar, ein Tagesplus von 2,3 Prozent. Doch auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 5 Prozent (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Laut dem aktuellen CoinShares-Bericht verzeichneten XRP-basierte Produkte zwei Wochen in Folge Kapitalabflüsse – insgesamt 28,2 Millionen US-Dollar. Dies steht im Kontrast zum Gesamtmarkt, der in derselben Zeit fast 286 Millionen US-Dollar an institutionellen Zuflüssen verzeichnete.

Eine Kehrwende scheint jedoch in Sicht: Das Handelsvolumen kletterte in den vergangenen 24 Stunden um 24 Prozent auf rund 2 Milliarden US-Dollar. Auch die offenen Positionen im Derivatemarkt stiegen um 2 Prozent auf knapp 4 Milliarden US-Dollar.

Krypto-Rallye gebremst?

Trotz aktueller Aufschwünge begann die Woche für den Kryptomarkt mit roten Zahlen. Das erkennt man auch unschwer am Crypto Fear & Greed Index, der im Vergleich zur letzten Woche von 68 Punkten (Greed) auf aktuell 58 Punkte (Neutral) gefallen ist.

Auch wachsende makroökonomische Unsicherheiten bleiben weiter bestehen. Die Ankündigung neuer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hat die Risikobereitschaft vieler Investoren deutlich gedämpft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion