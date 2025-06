Mit Daten zur personalisierten TV-Werbung

Frankfurt am Main (ots) - Klassische TV-Spots waren lange Zeit das Herzstück der

Fernsehwerbung und prägten ganze Generationen, doch die Mediennutzung hat sich

grundlegend geändert: Immer mehr Menschen wenden sich vom linearen Fernsehen ab,

hin zu Streaming-Plattformen und digitalem Fernsehen. Diesen Wandel greifen

digitale Kommunikationskanäle wie Connected TV, auch CTV genannt, als auch

Addressable TV (ATV) auf und eröffnen zugleich neue Möglichkeiten für

datengetriebene, adressierbare Werbung. Denn mit ihnen können Zielgruppen viel

präziser erreicht werden als über konventionelle, kontextbasierte Ansätze. Doch

welche Daten sind dafür relevant - und wie können sie effektiv in CTV-Strategien

integriert werden?



Das Customer-Intelligence-Unternehmen Acxiom (http://www.acxiom.de/) zeigt mit

drei essentiellen Tipps, wie Daten die Performance von CTV-Kampagnen nachhaltig

optimieren können.





1. Connected TV als festen Bestandteil der Omnichannel-Strategie sehenUm konsistente und personalisierte Botschaften über verschiedene Plattformenhinweg auszuliefern, sollte Connected TV immer auch Teil einer umfassendenOmnichannel-Strategie sein. Angesichts der veränderten Mediennutzung, bei dermittlerweile digitale Kanäle die wichtigste Rolle spielen, ist es notwendig, CTVund Addressable TV zu integrieren. So lassen sich nicht nur präzise Zielgruppenüber verschiedene Touchpoints hinweg erreichen, sondern auch die nötigeReichweite erzielen. Durch die Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellenkönnen Unternehmen ihre Botschaften über diverse Kanäle ausspielen - unabhängigdavon, ob die Zielgruppe vor dem Fernseher sitzt oder mobil unterwegs ist. Miteiner personalisierten Ansprache steigt die Chance auf eine erfolgreicheInteraktion und sorgt zugleich dafür, dass Marketingbotschaften konsistent undauf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind.2. First-Party Daten nutzen und mit segmentierten Daten anreichernFirst-Party-Daten sind die ideale Grundlage für eine präzise und effektiveZielgruppenansprache. Ergänzend dazu ermöglichen Plattformen, die aufprädiktiven Daten basierende Insights und Technologien in den Mittelpunkt ihrerTV-Werbelösungen stellen, eine weitere Verfeinerung von Ad-Targeting undPersonalisierungsmaßnahmen. Eine kanalübergreifende Ansprache, in der der Nutzermit der Brand vertraut ist, schafft eine besonders angenehme und effektive BrandExperience. Um diese Wirkung zu verstärken, sollte auch die Ansprache überPartner in Betracht gezogen werden - zum Beispiel durch gezielte Empfehlungenoder personalisierte Werbung. Auf diesem Weg kann eine durchgängige undindividuelle Kommunikation entstehen, unabhängig davon, wo Konsumenten gerade