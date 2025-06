Nehmen Sie an der Manufacturing Digitalization Expo 2025 in Shanghai vom 17. bis 19. Juni teil! SHANGHAI, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ - Die Manufacturing Digitalization Expo (Shanghai), organisiert von Digit Events Ltd., wird vom 17. bis 19. Juni 2025 im Shanghai New International Expo Centre ihre große Eröffnung feiern. World of Digitalization …