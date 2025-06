Goldman Sachs sieht bei Valvoline über 30 Prozent Kurspotenzial!

Die Investmentbank Goldman Sachs hat ein klares Signal an Anleger gesendet: Die Aktie der US-amerikanischen Auto-Service-Kette Valvoline sei ein "Best-in-Class"-Wert mit deutlichem Aufwärtspotenzial. Analyst Mark Jordan stufte die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und setzte das Kursziel auf 45 US-Dollar, was einem Plus von rund 31 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs entspricht.

Valvoline betreibt in den USA ein wachsendes Netzwerk von Wartungs- und Reparaturservices für Autos. Laut Jordan behauptet sich das Unternehmen in einem stark fragmentierten Markt mit zwingend nötiger Nachfrage. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sei das Geschäftsmodell aufgrund seiner nicht-zyklischen Natur besonders attraktiv. Der Bedarf an Ölwechseln, Bremsenprüfungen und Inspektionen besteht unabhängig von Konjunkturzyklen – ein Vorteil, den viele Wettbewerber nicht im gleichen Maß vorweisen können. Auch geopolitische Risiken und Zölle wirken sich kaum aus, da Valvoline operativ stark auf den US-Markt fokussiert ist und globalen Lieferkettenproblemen weitgehend entgeht.