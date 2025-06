Hims & Hers expandiert nach Europa: Zava bringt Millionen neue Nutzer!

Wie Hims-&-Hers-Chef Andrew Dudum gegenüber CNBC betonte, soll die Übernahme als "Katalysator" für den Eintritt in weitere internationale Märkte dienen. Der Abschluss der Transaktion wird zur Jahresmitte erwartet. Finanzielle Details wurden zunächst nicht veröffentlicht, sollen aber mit dem Abschluss der Transaktion in den regulären Geschäftszahlen offengelegt werden.

Die US-amerikanische Gesundheitsplattform Hims & Hers treibt ihre internationale Expansion voran und übernimmt den europäischen Telemedizin-Anbieter Zava. Durch den Zukauf will das Unternehmen seine Reichweite deutlich ausbauen und zugleich von einem günstigeren Zugang zu Medikamenten sowie einer wachsenden Nachfrage in Europa profitieren.

Bereits im Mai hatte Dudum auf dem Earnings Call erklärt, man sehe "großes Potenzial" für das globale Wachstum der Marke. Die ersten Erfahrungen im Vereinigten Königreich, wo Hims & Hers seit 2021 mit der übernommenen Plattform Honest Health vertreten ist, seien vielversprechend.

Mit dem Zukauf setzt Hims & Hers nun den nächsten Expansionsschritt um: Neben Großbritannien wird das Unternehmen künftig auch in Deutschland, Frankreich und Irland aktiv sein. Zava bringt 1,3 Millionen Nutzer mit, was einem Plus von rund 50 Prozent gegenüber der bisherigen Basis von 2,4 Millionen Abonnenten entspricht.

Zava wurde 2011 von David Meinertz gegründet und zählt zu den Pionieren der europäischen Telemedizin. Meinertz sieht im Zusammenschluss eine Chance, das unter Druck stehende Gesundheitssystem in Europa zu entlasten. "Die Preise für Medikamente sind hier deutlich niedriger als in den USA, wodurch sie für viele Menschen überhaupt erst bezahlbar werden", so Meinertz. Mit zunehmender Belastung der öffentlichen Systeme wachse die Nachfrage nach digitalen Gesundheitsangeboten deutlich.

Nach Abschluss der Übernahme soll Zava zunächst noch einige Quartale unter eigener Marke weiterlaufen, bevor eine Umbenennung in Hims & Hers erfolgt. David Meinertz wird dann als General Manager das internationale Geschäft leiten.

Während viele Tech-Unternehmen angesichts globaler Unsicherheiten vorsichtiger agieren, gibt sich Hims & Hers offensiv. Die Marktbedingungen in Europa – von geringeren Arzneimittelpreisen bis hin zu weniger komplexen Versicherungsstrukturen – könnten dem Unternehmen dort sogar einen leichteren Marktzugang ermöglichen als in den USA. CEO Dudum zufolge sei dies der "richtige Schritt zur richtigen Zeit".

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq verzeichnete die Aktie von Hims & Hers einen Anstieg von fast sechs Prozent.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion