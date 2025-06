Plexiclick und Kroschke setzen auf Qualität Made in Germany (FOTO)

Dortmund/Ahrensburg (ots) - Seit fünf Jahren verbindet das Unternehmen Kroschke

und den Hersteller des innovativen Kennzeichenhalters Plexiclick eine

erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam stehen sie für Qualität, Präzision und

ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland.



Was als zielgerichtete Produktlösung begann, hat sich zu einer stabilen

Partnerschaft entwickelt, auf die beide Seiten stolz sein können.





"Ich erinnere mich noch gut an das erste Angebot von Plexiclick", berichtet Dirk

Simon, Leiter des zentralen Innendienstes bei Kroschke. "Zunächst hielt ich es

für eine der vielen typischen Akquiseaktionen, wie wir sie regelmäßig von

unterschiedlichsten Kennzeichenrahmenherstellern erhalten. Doch als ich mir das

Produkt genauer ansah, war ich sofort überzeugt: Die innovative Idee eines

transparenten, nahezu unsichtbaren Kennzeichenhalters hat mich begeistert. Ich

war mir sicher - das wird unseren Kunden gefallen!"



Und der Erfolg spricht seit 5 Jahren für sich. Die Kroschke-Kunden - Autohäuser,

Fuhrparks oder Flottenbetreiber - schätzen die einfache Montage, die langlebige

Qualität und das dezente, moderne Design der Plexiclick-Kennzeichenhalter.



"Dass wir zudem nachhaltig und sozial produzieren, ist für viele ein starkes

Argument - und für uns gelebte Verantwortung" so Mike Andretzki, Geschäftsführer

der AM Automotive UG, die den Kennzeichenhalter Plexiclick entwickelt hat.



Das Produkt wird nicht nur vollständig in Deutschland hergestellt, sondern auch

hier konfektioniert - mit einem Pluspunkt in Sachen sozialer Verantwortung: Die

Verpackung übernimmt die Lebenshilfe, die damit Menschen mit Beeinträchtigung

sinnstiftende Arbeit ermöglicht.



Mit Plexiclick erhalten Autohäuser und Geschäftskunden eine durchdachte,

langlebige Lösung, die nicht klappert, keine sichtbaren Schrauben zeigt und sich

optisch perfekt ins Fahrzeugdesign integriert. Die Lieferung erfolgt

zuverlässig, die Qualität überzeugt - seit nunmehr fünf Jahren auch einen der

größten Anbieter im Bereich Fahrzeugzulassung: Kroschke.



Dass sich die gute Zusammenarbeit sicherlich noch lange fortsetzen wird, da sind

sich Simon und Andretzki einig. Die innovativen Plexiclick-Halter gibt es auch

im Webshop von Kroschke: https://www.kroschke.de/plexiclick-kennzeichenhalter



Über Plexiclick



Plexiclick ist ein hochwertiger Kennzeichenhalter "Made in Germany", der auf

einfache Montage, stilvolles Design und langfristige Haltbarkeit setzt. Die

Produkte werden lokal gefertigt und in Kooperation mit sozialen Einrichtungen

konfektioniert - ein Produkt, das nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig

ist. Nachhaltig. Sozial. Passgenau - Kennzeichenhalter mit Verantwortung.



Über Kroschke



Kroschke ist einer der führenden Dienstleister im Bereich der Kfz-Kennzeichen

und Fahrzeugzulassung und bietet umfassende, IT-gestützte Lösungen für Händler,

Hersteller und Privatkunden. Mit über 65 Jahren Erfahrung und einem bundesweiten

Filialnetzwerk sorgt Kroschke dafür, dass Zulassungsprozesse und angrenzende

Dienstleistungen, wie beispielsweise Dokumentenmanagement und

Fahrzeugüberführungen, effizient, zuverlässig und fristgerecht abgewickelt

werden.



Pressekontakt:



Christoph Kroschke GmbH

Nicole Neumann - Leitung Marketing

mailto:presse@kroschke.de

0151-55148875

https://www.kroschke.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169988/6047850

OTS: Kroschke