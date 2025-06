Pumpspeicherkraftwerk Ebensee – „Batterie“ für die Energiewende

Pumpspeicherkraftwerke gelten als „Batterien“ der Energiewende. Sie nutzen nämlich überschüssige Energie aus Wind- und Solarkraft, um Wasser in ein höher gelegenes Speicherbecken zu pumpen und bei Bedarf grünen Strom zu generieren.

Grüner Strom „auf Knopfdruck“

Mit dem Ablassen von Wasser kann man dann binnen kurzer Zeit Strom erzeugen. Diese Technik existiert seit über 100 Jahren, erlebt aber durch den Ausbau erneuerbarer Energien eine Renaissance. Energieversorger investieren derzeit massiv in neue oder erweiterte Pumpspeicher, da sie eine entscheidende Rolle für ein stabiles Stromsystem spielen können. Ein großer Vorteil stellt die schnelle Reaktionsfähigkeit ohne Anfahrzeit dar, wodurch Pumpspeicherwerke Lastspitzen ausgleichen können und dadurch die Versorgungssicherheit verbessern. Sie sind somit ein notwendiger Bestandteil der Energiewende, da sie überschüssige Energiemengen zwischenspeichern und „auf Knopfdruck“ wieder ins Netz einspeisen können.

Vor diesem Hintergrund wird von der PORR Group (ISIN: AT0000609607) im oberösterreichischen Ebensee ein modernes Pumpspeicherkraftwerk errichtet. Das Volumen des Prestigeprojekts liegt bei rund 167 Mio. Euro und der Zeitplan sieht eine Bauzeit von etwa vier Jahren vor. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 avisiert, wobei bereits Ende 2027 erste Stromlieferungen im Testbetrieb erfolgen sollen.

Die Anlage nutzt den Traunsee als Unterbecken und ein neues Hochbecken im Gebirge als Oberbecken. Überschussstrom aus dem Netz wird künftig verwendet, um Wasser aus dem Traunsee knapp 500 m hinauf in den Berg zu pumpen. Bei erhöhtem Strombedarf kann das gespeicherte Wasser turbinengetrieben wieder abgelassen werden, um grünen Strom bereitzustellen – dieser muss dann nicht teuer am Markt zugekauft oder durch fossile Spitzenlastkraftwerke erzeugt werden. Das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee kann somit als „grüne Batterie“ für Oberösterreich und in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen regionalen Energieversorgung leisten.

Technische Eckdaten der Anlage

Das unterirdische Kavernenkraftwerk soll nach seiner Fertigstellung bei maximaler Turbinenauslastung über eine Leistungskapazität von ungefähr 170 MW (Megawatt) verfügen. Die Brutto-Fallhöhe zwischen Unter- und Oberbecken beläuft sich auf 490 Meter, wobei die Kaverne ein Fassungsvermögen von ca. 1,32 Mio. m³ Wasser haben wird. Das heißt: Unter Volllast könnte man dann für die Dauer von rund zehn Stunden Strom erzeugen.