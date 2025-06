Lira im Sinkflug: Kein Ende der Talfahrt in Sicht

Klar sinkende Inflationsdaten hätten in vielen Ländern für Erleichterung gesorgt – in der Türkei liefern sie dagegen den nächsten Impuls für die Schwäche der Landeswährung. Nach offiziellen Angaben stieg die Teuerung im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 35,41 Prozent, deutlich weniger als noch im April mit 37,86 Prozent und sogar weniger als Analysten erwartet hatten.

Die türkische Lira befindet sich in einem Sinkflug. Erst am Montag ist sie auf ein neues Rekordtief zum Euro gefallen und ein Ende der Abwärtsbewegung ist nicht in Sicht. Nun rückt die Zinsentscheidung der Zentralbank in den Fokus – und mit ihr die Zukunft eines lukrativen, aber riskanten Handelsmodells.

Damit konnte die Türkei die problematisch hohe Inflation innerhalb von nur 12 Monaten mehr als halbieren. Der Rückgang ist das Resultat einer beispiellosen geldpolitischen Straffung: Seit Juni 2023 hatte die Zentralbank die Leitzinsen schrittweise von 8,5 Prozent bis auf 50 Prozent erhöht, bevor dann Ende letzten Jahres erste Lockerungen durchgeführt wurden. Im April wurden die Zinsen dann wieder von 42,5 auf aktuell 46 Prozent angehoben, nachdem es zu einem Ausverkauf türkischer Vermögenswerte gekommen war.

Doch gerade weil die Inflationsdynamik nachlässt, nehmen die Spekulationen zu, dass die Notenbank wieder zu ihrer Lockerungspolitik zurückkehren könnte. Die nächste Zinsentscheidung steht am 19. Juni an – und Ökonomen wie Erol Gürcan von Yatirim Finansman erwarten entweder eine erste Senkung oder zumindest eine klare Ankündigung dafür. "Da die Inflation besser ausfiel als erwartet, wird die Erwartung einer Zinssenkung auf der Juni-Sitzung steigen", erklärte Gürcan am Dienstag gegenüber Reuters.

Die Folge davon wäre, dass die Lira weiter unter Druck gerät. Gegenüber dem Euro markierte sie zum Wochenauftakt ein neues Allzeittief. Gegenüber dem US-Dollar bewegt sie sich ebenfalls nahe historischer Tiefstände.

Für internationale Investoren stellt sich nun die Frage, ob das Ende des Lira-Carry-Trades naht. Bei diesem beliebten Handelsmodell leihen sich Anleger Kapital in einer Niedrigzinswährung – etwa US-Dollar oder Yen – und investieren in Hochzinsmärkten wie der Türkei. Solange die Zinsen dort weit über denen der Finanzierungswährung liegen und die Lira stabil bleibt, winken zweistellige Renditen. In den vergangenen Monaten galt die Türkei sogar als weltweiter Spitzenreiter bei Dollar-finanzierten Carry-Trades – laut Bloomberg-Daten war kein anderes Land profitabler.

Doch diese Dynamik ist ins Wanken geraten. Die Zentralbank hat zuletzt signalisiert, dass sie den Zustrom kurzfristiger, spekulativer Kapitalströme – sogenanntes "Hot Money" – nicht mehr aktiv fördern will. Laut einer Analyse von Goldman Sachs könnte die Notenbank die Lira gezielt abschwächen, um genau diese Carry-Trader fernzuhalten. Hintergrund sind nicht zuletzt Beschwerden von Exporteuren über die vermeintlich überbewertete Lira – und die geldpolitisch heikle Aufgabe, einerseits die Inflation zu senken und andererseits den Währungsmarkt zu stabilisieren.

Wie riskant der Carry-Handel in der Türkei ist, zeigte sich im März. Damals löste die überraschende Inhaftierung von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, dem prominentesten Oppositionspolitiker, einen Ausverkauf türkischer Assets aus. Ausländische Investoren zogen binnen Stunden Milliarden ab. Die Zentralbank reagierte mit Notverkäufen von über 57 Milliarden US-Dollar, um die Lira zu stützen – ein Kraftakt, der an den Devisenreserven zehrte und erneut Fragen zur Nachhaltigkeit der Geldpolitik aufwarf.

Bei Carry-Trades leihen sich Investoren beispielsweise US-Dollar zum Zinssatz von 5 Prozent, tauschen diese gegen Lira und legen das Geld in türkische Staatsanleihen an, die aktuell mit rund 31 Prozent rentieren. Selbst unter Berücksichtigung von Wechselkursverlusten bleibt in ruhigen Marktphasen eine hohe Nettorendite übrig. Doch sobald die Lira zu schnell abwertet, kann dieser Zinsvorteil in kurzer Zeit verpuffen oder sogar ins Minus drehen.

Der weitere Kurs der Lira dürfte deshalb wesentlich davon abhängen, wie die Zentralbank ihre nächste Entscheidung kommuniziert. Eine echte Zinssenkung könnte eine neue Abwertungswelle auslösen – oder, falls gut vorbereitet, das Vertrauen stärken. Klar ist aber, dass die Phase des risikofreien Geldverdienens in der Türkei vorerst vorbei sein könnte. Anleger sollten sich auf unruhige Wochen einstellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

